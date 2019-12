Deletraz wederom snelste tijdens F2-test Abu Dhabi

Deletraz verbeterde zich vijf minuten voor het eind van de sessie en ging daarmee iets rapper dan Ferrari-junior Robert Shwartzman. De Russische F3-kampioen had even daarvoor de snelste tijd gereden, maar kwam uiteindelijk een halve tiende tekort. Geen van de andere coureurs kwam in de middagsessie in de buurt van Shwartzman en Deletraz.

Marcus Armstrong eindigde met een 1.50.436 op de derde plaats, hij noteerde die tijd in de ochtendsessie. Callum Ilott was 0,025 seconde langzamer dan Armstrong en eindigde op de vierde plaats. Hij reed in de middag geen representatieve ronden meer.

Nikita Mazepin reed de vijfde tijd algemeen in de Carlin-bolide, hij ging daarmee iets sneller dan Guanyu Zhou en Ralph Boschung. Die laatste kwam tijdens de test uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Ook Felipe Drugovich reed voor de Nederlandse formatie.

DAMS-nieuwkomer Dan Ticktum, Drugovich, Renault-junior Christian Lundgaard en Prema-rijder Mick Schumacher eindigden binnen een seconde van Deletraz.

Ticktum zorgde overigens kort na de lunchpauze voor een rode vlag toen hij stilviel. Even voor de pauze gebeurde Mazepin hetzelfde.