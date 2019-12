Deletraz en Piquet vormen line-up van Charouz in F2

Charouz werd vorig seizoen omgetoverd tot het Sauber Junior Team, maar keert in 2020 terug naar de originele naam. Deletraz reed in 2018 nog voor Charouz en kwam dit seizoen uit voor Carlin. Met de Britse renstal pakte hij drie podiumfinishes. “Ik denk dat Charouz dit jaar heeft laten zien dat ze erg snel zijn, in de laatste vijf races stonden ze in de kwalificatie telkens in de top-drie. Ze pakten een pole-position en hadden een snelle auto", zei Deletraz. "Ik ben blij dat ik terug kan keren. Ik ken het team en heb de progressie tijdens de test gezien. Het verschil tussen 2018 en 2019 is groot.”

Deletraz heeft inmiddels een superlicentie, maar heeft nog geen kans in de Formule 1 gekregen. Het voorbije seizoen werkte hij enkele keren in de simulator van Haas. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet terug zou keren in de Formule 2 als ik niet geloofde in een kans in Formule 1. Het heeft geen zin om alleen maar F2 te doen met uitzicht op niets. Ik heb een superlicentie, ik wil graag naar de Formule 1 en volgend jaar moet ik daar hard voor werken.”

Pedro Piquet is aangetrokken als tweede rijder van het team. Hij komt na twee seizoenen in GP3/F3 over naar de Formule 2. De Braziliaan kwam tijdens de post-season test in Abu Dhabi ook al uit voor het Tsjechische team. “Dit is een goed moment in mijn carrière om een stap te maken, ik denk dat ik klaar ben voor de volgende uitdaging. Ik heb goed kunnen werken in de Formule 3 en dat gaat me zeker helpen. Ik ben blij met een plek bij Charouz, ik ken het team goed en weet dat ik met goede mensen ga werken.”

Deletraz hoopt op WEC-programma

Naast zijn activiteiten in de Formule 2 hoopt Deletraz op een zitje in het WEC. Tijdens de WEC-test in Bahrein kwam Deletraz in actie met de Rebellion LMP1-wagen. “Het zou perfect zijn om de WEC-ronde in Spa en de 24 uur van Le Mans te combineren met de Formule 2”, vervolgde hij in gesprek met Motorsport.com. “Met de komst van de LM Hypercar is het goed om een link te hebben met het WEC. We zijn in gesprek met Rebellion en daarom heb ik ook voor ze getest."

Rebellion-teambaas Bart Hayden heeft bevestigd dat Deletraz een van de kandidaten is voor het zitje in de tweede auto die op Spa en Le Mans ingezet wordt. Hij benadrukte echter dat men nog geen beslissing genomen heeft.

Met medewerking van Jack Benyon