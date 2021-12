Oscar Piastri deed al goede zaken in diverse opstapklassen. De Australiër won in drie opeenvolgende seizoenen het kampioenschap in de Formule Renault Eurocup, de Formule 3 en in de Formule 2. In de laatste klasse greep de Prema-coureur in 2021 de titel met een gat van iets meer dan 60 punten naar teamgenoot Robert Shwartzman. Piastri was de derde rookie in vijf jaar die in zijn debuutjaar meteen kampioen werd. Zijn voorgangers waren Charles Leclerc en George Russell.

Helaas leverde het de 20-jarige coureur geen Formule 1-stoeltje op voor volgend jaar. Toch krijgt de man uit Melbourne wel promotie. Vanaf komend seizoen is Piastri de officiële reserverijder van het team van Alpine. Bij die renstal was hij al lid van het opleidingsprogramma. McLaren-coureur Ricciardo zegt de progressie van zijn landgenoot op de voet te volgen en was onder de indruk over de manier waarop Piastri het F2-kampioenschap domineerde.

"Hij won niet alleen, hij domineerde", sprak Ricciardo. "Ik denk niet dat men dat had verwacht. Vechten voor de titel is een ding, maar het is echt knap om deze ook nog op een comfortabele manier te winnen. Ik denk dat mensen wel wisten dat hij veel talent had. Ik wist dat in ieder geval wel. De manier waarop hij dit kampioenschap heeft gedomineerd had echter niemand verwacht."

Ricciardo gelooft dat de jonge Australische talenten in de lift zitten. Jack Doohan werd afgelopen seizoen tweede in de Formule 3 en scoorde punten tijdens zijn eerste twee Formule 2-optredens in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi. De zoon van MotoGP-legende Mick Doohan startte in Abu Dhabi met Piastri op de eerste rij. "De eerste rij was met Piastri en Doohan volledig Australisch. Het ziet er goed uit voor jonge opkomende Aussies. Ik ben zeer blij dat te zien", aldus de McLaren-coureur.

Oscar Piastri, Alpine A521 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Minder competitie voor Piastri

Doohan gaat volgend jaar full-time in de Formule 2 rijden bij het team van Virtuosi. Hij wordt daar teamgenoot van Marino Sato. Piastri verwacht door zijn rol als reserverijder bij Alpine juist iets minder wedstrijduren te maken. Dit komt met name doordat de Australiër naar alle Grands Prix-weekenden gaat en ook een testprogramma gaat afwerken met de 2021-auto van de Franse renstal.

"Ik ga nog steeds een behoorlijke hoeveelheid rijden, alleen geen wedstrijden. Ik wil mij volledig richten op de Formule 1 en er zeker van zijn dat de mensen in de paddock mijn gezicht niet vergeten", aldus Piastri, die geen andere raceklassen zal aandoen. "Ik denk dat er geen vervanger is voor de Formule 1. Je kunt niet zomaar ergens anders gaan rijden en verwachten dat je je daarmee voorbereid op de Formule 1."