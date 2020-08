Ticktum pakt eerste F2-zege in sprintrace op Silverstone

De zege voor Ticktum – een jaar geleden nog weggestuurd uit het juniorprogramma van Red Bull – was zijn eerste in de Formule 2 nadat hij eerder dit seizoen al twee keer op het podium had gestaan.

De coureur van DAMS leidde de wedstrijd van start tot finish en zonder al te veel problemen, hoewel een late safety car nog roet in het eten dreigde te gooien. Het gaf de achtervolgende Deen Lundgaard en Zwitser Deletraz de mogelijkheid om tot op enkele tienden van seconden te naderen, maar uiteindelijk wist Ticktum de zege dus over de streep te trekken.

De 21-jarige DAMS-coureur kende een prima start, terwijl Lundgaard vanaf de vijfde plaats al direct de voor hem geplaatste Callum Ilott, Deletraz en Felipe Drugovich verschalkte. De Deen was echter niet in staat om ook Ticktum voorbij te gaan en moest zijn aandacht al gauw richten op het verdedigen van zijn eigen positie. Het gaf Ticktum de gelegenheid om bij het veld weg te rijden en een comfortabele voorsprong van een seconde of drie op te bouwen.

Ilot wilde daar echter niets van weten. De Engelsman was voorbijgegaan aan Lundgaard en liep flink in op Ticktum totdat hij in de vijftiende ronde bij het uitkomen van Vale spinde en zijn race tot een vroegtijdig einde zag komen. Dit zorgde voor een safety car die Ticktum bijna noodlottig werd: Lundgaard werd onder de safety car naar binnengehaald voor een setje verse banden en verloor bij die tactische wissel slechts drie posities.

De top-drie na de herstart in ronde 19 werd nu gevormd door Ticktum, Deletraz en de Chinees Guanyu Zhou, maar Lundgaard op zijn nieuwe banden bracht al gauw verandering in die volgorde. De Deen kon in de laatste ronde opschuiven naar de tweede plaats, maar wist Ticktum niet meer te pakken te krijgen. Deletraz eindigde uiteindelijk op de derde plaats, terwijl Zhou zijn vierde positie in de voorlaatste ronde verloor door een spin, hij werd hierdoor uiteindelijk negende.

De volledige uitslag van de sprintrace in de Formule 2 op Silverstone