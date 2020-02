Sirotkin vervangt in quarantaine zittende Lundgaard bij F2-test

Het Deense talent Lundgaard liet op vrijdag weten de collectieve Formule 2-test van 1 tot en met 3 maart te moeten missen. Hij zit vast op Tenerife, waar hij deelnam aan een trainingskamp van Renault. De ART-coureur mag door het coronavirus het eiland niet verlaten.

De formatie heeft Sirotkin opgeroepen als vervanger. De Rus werd in 2016 met ART in het toenmalige GP2-kampioenschap derde, om twee jaar later met Williams in de Formule 1 te debuteren. Sinds de 24 uur van Le Mans 2019 heeft hij geen race meer gereden. “Ik ben zeer blij zo’n aanbod van ART te ontvangen”, zei Sirotkin. “Ik moet toegeven dat het onverwachts kwam. Ik wil het team bedanken dat ze voor mij hebben gekozen en voor het vertrouwen.”