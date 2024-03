Briljante race levert Verschoor eerste F2-zege van 2024 op

Het grote nieuws uit de Formule 2 was voorafgaand aan de sprintrace dat Oliver Bearman niet meedeed. De Engelsman kreeg de kans om de zieke Carlos Sainz te vervangen bij Ferrari en heeft die met twee handen aangegrepen. De startgrid voor de F2-race werd daardoor ook wat anders, maar Paul Aron en Richard Verschoor bleven de twee coureurs op de eerste rij.

Voor de race aan werd bekend dat de formatieronde tien minuten later van start ging dan gepland. Het uitstel was het gevolg van de megacrash van Zhou Guanyu in de Formule 1-training. De marshalls moesten de tecpro vervangen en dat duurde wat langer dan gepland. Ook werd direct al bekend dat er een incident in de pitstraat plaatsvond, want Gabriel Bortoleto en Jak Crawford werden onderzocht vanwege een unsafe release. In de straat raakten beide rijders elkaar net, maar het liep zonder grote problemen af. Het leverde geen straf op.

Aron begon als een speer aan de race, waarachter Verschoor een klein gaatje moest laten. Zak O'Sullivan en Franco Colapinto kwamen niet weg van hun plek en stonden direct op grote achterstand, terwijl Victor Martins in de eerste ronde al uitviel nadat in bocht 1 flink gevochten werd. Onder andere Andrea Kimi Antonelli was betrokken bij het getouwtrek, al kwam hij ook al slecht weg. Hij tikte Crawford aan, maar gelukkig voor beide heren konden ze allebei door.

De safety car werd de baan op gestuurd na alle incidenten. Wie dacht dat het achter die auto rustig was, komt bedrogen uit. Antonelli werd door Joshua Dürksen voorbijgelaten, tot zijn eigen verrassing. Prema riep de Italiaan nog op om hem weer te laten passeren, maar dat gebeurde niet. Ook teamgenoot Taylor Barnard ging voorbij Dürksen.

Herstart verloopt rustig

In ronde vijf werd het veld weer losgelaten. Aron ging vroeg op het gas en liet Verschoor direct op een paar meter. Er werd verder niet ingehaald, dus na de chaos in de eerste bocht hadden de coureurs hun lesje wel geleerd.In ronde acht zag Verschoor de kans om de leiding van Aron over te nemen na een dappere inhaalpoging in bocht 1. Aron liet echter niet los en bleef binnen een seconde van de leider.

Achter de kop was het Zane Maloney die indruk maakte. De kampioenschapsleider kwalificeerde zich op een matige vijftiende plaats en klom gestaag naar voren. Niet veel later viel Amaury Cordeel stil met de Hitech. De Belg parkeerde zijn auto in het midden van de baan. De safety car werd opnieuw de baan opgestuurd, waarmee Verschoor zijn zorgvuldig opgebouwde voorsprong kwijtraakte. Cordeel spinde en probeerde daarna zijn auto weer in het rechte spoor te krijgen, maar liet hem afslaan.

Verschoor geeft concurrentie het nakijken

In ronde elf werd de safety car weer naar binnengestuurd en mocht Verschoor het veld in gang trekken. Bij de herstart zat de Nederlander op het juiste moment op het gas en had Aron direct op een aantal meters gezet. Binnen een mum van tijd bouwde hij de voorsprong weer uit tot iets meer dan een seconde. Maloney en Crawford vochten ondertussen voor plek zes een schitterend gevecht uit. Het was nagenoeg continu stuivertje wisselen, waarbij elke bocht weer een andere coureur die voor de ander lag.

In de slotfase begon Aron stukje bij beetje Verschoor binnen te hengelen. Hauger was echter de Est weer te snel af en passeerde hem met nog drie rondes te gaan. De Noor liep direct daarna stukje bij beetje in en maakte het in het slotstuk van de race nog bijzonder spannend.

Isack Hadjar kende een dramatisch einde van de race. Zijn Campos-bolide begaf het, waardoor punten door het putje gingen. De Fransman lag rond de vierde stek en dit is een harde klap voor de Red Bull-junior.

De overwinning voor Verschoor kwam niet meer in gevaar en won daarmee zijn eerste F2-race van het jaar. Hauger werd tweede, voor Aron. Enzo Fittipaldi werd vierde, Maloney bekroonde een sterke inhaalrace met P5. Jak Crawford sleepte de zesde plek binnen, Antonelli moet het met een zevende stek doen. Pepe Martí hengelde met P8 het laatste punt binnen.