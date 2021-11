Boschung krijgt nieuwe kans en blijft bij F2-team Campos in 2022

Eind 2020 keerde Ralph Boschung terug bij Campos Racing in de Formule 2, het team waarmee hij in 2017 al debuteerde in die klasse. Destijds mocht hij in Bahrein invallen voor Jack Aitken, die George Russell tijdens de GP van Sakhir verving bij het F1-team van Williams. Daarna mocht Boschung ook het hele seizoen 2021 voor zijn rekening nemen bij de Spaanse renstal, waarmee hij zijn beste seizoen tot dusver beleeft. In de eerste sprintrace in Monaco behaalde hij met P4 zijn beste resultaat en met vier andere puntenfinishes heeft dat zijn totaal op 40 punten gebracht.

En hoewel er nog raceweekenden in Jeddah en Abu Dhabi op het programma staan, weet Boschung dat hij ook in 2022 weer voor Campos uitkomt in de Formule 2. Dat maakte de coureur dinsdagochtend bekend. “Ik ben Campos Racing heel dankbaar voor de kans om met hen verder te gaan in het Formule 2-seizoen 2022”, zei de 24-jarige Zwitser. “Ik geloof in continuïteit en loyaliteit en dit zijn twee sterke eigenschappen die wij als team hebben. Ik wil Adrian Campos jr. en het hele Campos-team bedanken voor een geweldig seizoen tot dusver. 2021 is mijn eerste seizoen met volledige ondersteuning, dus ik kijk ernaar uit om volgend jaar verder te bouwen op dit momentum.”

Teambaas Adrian Campos jr. voegt toe: “We zijn extreem blij dat Ralph nog een seizoen bij ons blijft. Begin dit jaar kregen wij een stevige klap door het overlijden van mijn vader, sindsdien heeft het team harder gewerkt dan ooit en zijn we meer een eenheid dan hiervoor. Volgend jaar willen we een vervolg geven aan onze opwaartse trend qua resultaten. Ik wil Ralph en het team dat hem steun bedanken dat zij nog een jaar vertrouwen op Campos Racing.”

Boschung is de tweede bevestigde coureur voor het F2-seizoen 2022. Eerder werd Clement Novalak al bevestigd als nieuwe coureur van MP Motorsport.