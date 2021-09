Viscaal opgelucht na eerste F2-podium: "Ben hier heel blij mee”

Op een tiende en een vierde plek in Azerbeidzjan na was Bent Viscaal tot dusver dit seizoen nog niet vaak in de top-tien terug te vinden, maar uitgerekend op het thuiscircuit van Trident valt dit weekend alles op zijn plek voor de coureur uit Albergen. De kwalificatie bleek vrijdag opnieuw een lastige opgave, waardoor Viscaal de eerste race zaterdagochtend als achttiende moest aanvangen. In die race knokte hij zich echter naar een keurige zevende plek, wat hem vanwege de deels omgekeerde startopstelling de vierde startplaats opleverde voor de tweede race zaterdagmiddag.

Bij de start van de tweede race nam Viscaal meteen Red Bull-junior Jüri Vips te grazen, om vervolgens rondenlang David Beckmann onder druk te zetten. In de slotfase bezweek de Duitser onder de druk en schoot hij rechtdoor, waardoor Viscaal de tweede plek kon oprapen. Raceleider Jehan Daruvala was op dat moment al aan de horizon verdwenen, maar met de tweede plek was Viscaal aan de finish meer dan tevreden.

Beckmann bezwijkt onder druk

“Dit voelt heel goed, zeker nadat ik me gisteren als achttiende had gekwalificeerd”, aldus Viscaal, die daarmee meteen het grootste probleem van zijn Formule 2-debuutseizoen aanstipte: "De kwalificatie is toch een beetje ons zwakke punt. Onze snelheid in de races is erg sterk, dus het voelt heel goed om hier op het podium te eindigen. Ik ben er heel erg blij mee.”

Hoogtepunt van Viscaals race was de inhaalactie op Beckmann, al was de Tukker daar na afloop vrij nuchter over: “Het was niet echt een move hè?”, lachte Viscaal. “Ik hield de hele race de druk op de ketel. Ook al is het Monza [een baan met relatief weinig bochten], met name in de tweede sector was het best lastig om hem te volgen. Dat was jammer, want aan het einde van het rechte stuk kwam ik telkens net een meter of tien tekort om een inhaalactie te maken. Ik hield de druk erop en zag dat hij begon te worstelen met de banden, vooral in de laatste sector. Ik wist dat het mijn kans was om ervoor te gaan. Toen verremde hij zich en kon ik de tweede plek oprapen.”

Loon naar werken

Zijn eerste podiumfinish in de Formule 2 is loon naar werken voor Viscaal. In de races is de Nederlander namelijk ijzersterk, maar door matige kwalificaties moet hij telkens van ver komen. “We weten dat de kwalificatie ons zwakke punt is. In de laatste vijf races stonden we niet eens in de top-vijftien, terwijl onze race pace telkens erg sterk is. Dat is iets wat we uit moeten vogelen. Zodra we vooraan zitten kunnen we namelijk meevechten en, zoals je ziet, ook op het podium finishen." Met die podiumfinish valt er voor Viscaal een last van zijn schouders: “Het voelt wel als een opluchting dit, na er al een paar keer zo dicht bij te hebben gezeten. Ik heb het dan niet alleen over die vierde plek in Baku, maar ook over het feit dat ik al een paar keer net naast de reversed-grid pole voor de eerste race heb gegrepen. Maar hier ben ik natuurlijk heel erg blij mee.”

'Thuisrace'

De Formule 2-coureurs kwamen vorige week niet in actie op het circuit van Zandvoort, maar het raceweekend op Monza voelt voor Viscaal toch een beetje als een thuisrace. Zeker omdat het team van Trident gevestigd is in de buurt van het nabijgelegen Milaan: “Voor het team is dit geweldig. Vorig jaar, maar ook dit seizoen, zaten voor het team vol ups-and-downs, maar ze hebben geknokt voor dit podium. Een overwinning zou leuk zijn geweest, maar je ziet gewoon de vreugde bij het team na dit podium, zeker op eigen bodem. Er zijn hier een hoop Italiaanse fans maar ook veel Nederlanders, dus het voelt wel een beetje als een dubbele thuisrace voor mij.”

“Ik heb dit jaar al veel tijd doorgebracht in de simulator. Ik heb veel tijd gespendeerd met de engineers en in feite een paar maanden in Milaan gewoond om alles op de rit te krijgen. We hebben nog veel om aan te werken, met name de snelheid in de kwalificatie zoals ik al zei, maar zolang we er vanaf de start goed bij zitten, is onze race pace sterk genoeg om in de top-vijf mee te doen en voor het podium te vechten. Als we echt consistent willen meedoen om de prijzen moet het gewoon beter in de kwalificatie en moeten we niet telkens rond P15 blijven hangen, maar dat is duidelijk.”

Zijn tweede plek levert Viscaal naast een trofee ook twaalf punten op, waardoor hij in de tussenstand naar de vijftiende plaats klimt. Zondagochtend gaat om 10.25 uur de derde en tevens laatste Formule 2-race van het weekend in Monza van start.