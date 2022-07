Viscaal kon F2-rentree maken in Silverstone, maar geeft voorkeur aan ELMS

Bent Viscaal kwam tot en met 2021 steevast uit in de opstapklassen onder de Formule 1. Na twee seizoenen in de Formule 3 volgde in het genoemde jaar de opstap naar de Formule 2. Viscaal rekende bij Trident ruimschoots af met zijn teamgenoot, maar de puzzelstukjes vielen net niet goed om dit seizoen nogmaals een volledige F2-campagne af te werken. Viscaal besloot zijn bakens te verzetten naar het endurancewerk, onder meer met een volledig seizoen in de European Le Mans Series - kortweg ELMS.

Die overstap pakt vooralsnog goed uit, al heeft Viscaal in aanloop naar de Britse Grand Prix de kans gekregen om een rentree in de Formule 2 te maken. Zo had de Twentse coureur 'meerdere aanbiedingen van verschillende teams' op zak om in te stappen op de baan waar hij zijn eerste (officiële) F3-zege boekte: Silverstone. Het zou een terugkeer in de spotlights van een F1-weekend betekenen, maar Viscaal heeft een andere afweging gemaakt. "Het is natuurlijk vleiend om aanbiedingen te krijgen, maar ik heb afgelopen winter gekozen voor de enduranceracerij. Wij rijden komend weekend op Monza en ik denk goede kans te maken op een podiumklassering. Het zou zonde zijn om die kans te verspelen door halverwege het seizoen in te stappen in een andere klasse."

Waar Viscaal de woorden 'we rijden komend weekend op Monza' gebruik, duidt hij meer specifiek op de vieruursrace over die Italiaanse snelheidstempel. "Vorig jaar stond ik hier met de Formule 2 op het podium en dat resultaat wil ik dit jaar herhalen", verwijst de Tukker naar zijn eerste F2-podium met Trident. Anno 2022 is het doel om dat te evenaren en wil de man die onlangs zijn Le Mans-debuut heeft gemaakt graag nog een trede hoger staan met zijn Duitse teamgenote. "Sophia Floersch en ik hebben tot dusver al twee heerlijke races gereden in het ELMS-kampioenschap. Ik vind Sophia erg prettig in de omgang, wij begrijpen elkaar goed. Dat leidt tot de resultaten die we tot dusver hebben geboekt. Het gaat goed, heel goed zelfs, en met een beetje meer geluk hadden we al een race gewonnen." Idealiter wordt die overwinning komend weekend aan het palmares toegevoegd.

Beckmann stapt in bij Van Amersfoort Racing

Waar Viscaal dit weekeinde voor het endurancewerk in Italië kiest, kent het Formule 2-veld alsnog een personele wijziging. Zo stapt David Beckmann in bij het Nederlandse Van Amersfoort Racing, dat een vervanger moest vinden voor de geschorste Belg Amaury Cordeel. Bij het team van Hitech mag Juri Vips overigens wel gewoon acte de présence geven, nadat vermeend racistisch taalgebruik hem zijn plekje in de Red Bull-opleiding heeft gekost.