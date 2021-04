Viscaal tankt vertrouwen in F2-test, deal voor heel seizoen dichtbij

Na een jaartje in de Formule 3 maakte Bent Viscaal vorige maand in Bahrein zijn debuut in de Formule 2. Vergeleken met een aantal van zijn collega’s kwam de 21-jarige coureur tijdens het openingsweekend nog flink wat ervaring tekort in een Formule 2-bolide. De kans om afgelopen weekend drie dagen lang te kunnen testen op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd dan ook met beide handen aangegrepen.

219 ronden

Verspreid over drie dagen heeft Viscaal afgelopen weekend in totaal 219 ronden afgelegd op het Catalaanse asfalt. De Nederlander vergaarde zo waardevolle informatie over het gedrag van de auto en richtte zich er met name op de langere runs. Rondetijden waren voor het programma van Viscaal dan ook niet belangrijk. Samen met Trident werkte Viscaal vooral aan zijn tempo voor in de races, om zo mee te kunnen dingen naar puntenfinishes.

"Tijdens zo'n meerdaagse test ben je vooral bezig met de lange-afstandsruns", vertelde Viscaal na afloop van de driedaagse test. "In die runs gooien we de tank tot de nok toe vol met brandstof, zodat we een complete race kunnen simuleren. Tijdens die simulatie is het zaak om de bandenslijtage én de rondetijden zo laag mogelijk te houden. Bij elke racesimulatie die wij hebben gedaan, bleken we de combinatie lage bandenslijtage en competitieve rondetijden te beheersen."

De Formule 2-coureurs konden in Barcelona voor het eerst kennismaken met de medium-band, nadat Pirelli alleen de zachte en de harde band had meegenomen naar het eerste raceweekend in Bahrein. "Die medium band bleek een grote verrassing", blikt Viscaal terug. "We hadden niet verwacht dat hij zó snel zou slijten. Natuurlijk is die band wat zachter dan de harde compound, maar de harde compound ging verhoudingsgewijs wat langer mee."

"Tijdens deze testdagen rijdt er af en toe iemand bliksemsnel op het moment dat een concurrent wat langzamer in het rond gaat. Dit komt omdat de ene rijder zich focust op kwalificatierondjes en de andere het belangrijk vindt om een gedegen racetempo te hebben. Na dit lange weekend zijn Trident en ik erg optimistisch gestemd wat betreft de toekomst."

Viscaal dicht bij contract voor heel Formule 2-seizoen

Viscaal heeft officieel nog geen overeenkomst gesloten met Trident voor de rest van het Formule 2-seizoen, maar na de goede testresultaten in Barcelona hebben zowel het team als de coureur opnieuw de intentie uitgesproken om ook de rest van 2021 een combinatie te vormen. "Trident en ik passen goed bij elkaar, dat merk ik al vanaf het allereerste moment. We wensen het complete Formule 2-seizoen 2021 samen af te werken en ik heb goede hoop dat we binnenkort tot een overeenkomst komen."

Het Formule 2-seizoen wordt volgende maand hervat in Monaco, waar op vrijdag 21 en zaterdag 22 mei opnieuw drie races op het programma staan.