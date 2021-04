Officieel: Viscaal rijdt volledig Formule 2-seizoen voor Trident

Viscaal maakte in Bahrein zijn Formule 2-debuut, nadat hij in de twee seizoenen daarvoor in de Formule 3 actief was. 2020 leverde de eerste F3-zege op, waarna Viscaal de tijd rijp achtte voor een stapje hogerop. Dat is door het financiële plaatje echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zo tekende Viscaal in eerste instantie voor één raceweekend bij het Italiaanse Trident, al was de intentie van beide partijen wel om samen door te gaan. Daar is inmiddels overeenstemming over bereikt: Viscaal blijft het hele seizoen actief als teamgenoot van Marino Sato.

"Trident en ik passen goed bij elkaar, vanaf het eerste moment hebben de teamleden en ik een goede klik met elkaar. Vanaf de start van de onderhandelingen hadden beide partijen de intentie om een compleet Formule 2-seizoen af te werken. Uiteraard ben ik blij dat het nu officieel rond is en ik dit heugelijke nieuws met de buitenwereld mag delen”, laat Viscaal weten. Ook teambaas Giacomo Ricci is tevreden met de gezette handtekeningen. "Tijdens het eerste raceweekend in Bahrein zagen wij dat Bent zich razendsnel aanpaste aan onze gewoonten. Met een snelle en vastbesloten rijder als Bent achter het stuur zullen wij ongetwijfeld sterk voor de dag komen en opmerkelijk resultaat bereiken.”

De Nederlander hoopt zichzelf met deze kans in de kijker te rijden. Tijdens zijn gememoreerde F2-debuut in Bahrein lukte dat nog niet naar wens en kende Viscaal een pechvol weekend. De coureur uit het Twentse Albergen bleef puntloos en keerde huiswaarts met een dertiende, twaalfde en zeventiende plek op zak. "In Bahrein hebben we gezien dat er veel mogelijk is. Het tempo is aanwezig, we zitten op één lijn. Helaas werden we niet beloond met puntenfinishes, maar dat maakt ons extra hongerig voor het eerstvolgende raceweekend." Dat eerstvolgende weekend vindt plaats van 20 tot en met 22 mei. De straten van Monaco vormen dan het decor. "Ik kan niet wachten om de buitenwereld kennis te laten maken met onze potentie."