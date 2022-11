De start van de hoofdrace van de Formule 2 in Abu Dhabi verliep minder chaotisch dan die bij de sprintrace op zaterdag. Roy Nissany kwam goed weg en pakte heel even de leiding, maar in de eerste bocht pakte zijn teamgenoot Ayumu Iwasa hem terug. Verder in de eerste ronde ging het mis voor Ralph Boschung. Hij spinde in de snelle negende bocht. Het zorgde voor een virtual safety car.

Na de neutralisatie begon Nissany wat terug te vallen. Kampioen Felipe Drugovich, in dienst van het Nederlandse MP Motorport, ging aan de Israëliër voorbij. Vanaf ronde negen gingen de wagens vooraan het veld naar binnen. Liam Lawson en Dennis Hauger gooiden de knuppel in het hoenderhok en gingen als eerste naar binnen. Daarmee boekten ze behoorlijk wat terreinwinst. Iwasa en Theo Pourchaire volgden, en de Fransman moest meteen in gevecht met Hauger. De Noor lag voor Pourchaire. De virtuele top-vijf bestond uit Iwasa, Drugovich, Lawson, Hauger en Pourchaire. Daarvoor moesten er nog veel mensen naar binnen. Nissany bleef plekken verliezen. Drugovich kwam na zijn stop als tweede de baan op. Hij reed bijna tegen Iwasa aan, en zo kon Lawson even wat druk zetten. Pourchaire kon uiteindelijk wel voorbij aan Hauger, na een prachtig gevecht.

Weer pech voor Doohan en Pourchaire

In de slotfase kreeg Jack Doohan wederom met pech te maken. Hij zat op een ijzersterke strategie. Hij reed lang door op zijn hardere banden, en ging in de slotfase over naar zachter rubber. Hij boekte veel terreinwinst met zijn strategie. Zijn linker voorwiel zat echter niet vast en vloog eraf bij het uitrijden van de pits. Het zorgde voor de tweede virtual safety car. Ook Pourchaire kreeg voor de zoveelste keer dit seizoen met pech te maken. Met nog drie ronden te gaan viel de ART stil.

De laatste drie ronden stonden in het teken van het gevecht om de leiding tussen Iwasa en Drugovich. De heren kwamen meerdere keren extreem dicht bij elkaar, ook in de krappe sector drie. Net toen de Braziliaan er voorbij wilde gaan, viel Olli Caldwell stil en dat leidde tot de derde VSC in de voorlaatste ronde. Die neutralisatie duurde niet lang, en Drugovich schoot richting Iwasa, omdat hij beter timede toen het weer groen werd. De laatste ronde was extreem spannend. Drugovich ging in bocht negen buitenom bij Iwasa, maar de Japanner drukte de Braziliaan wijd. Iwasa won de race, Drugovich pakte plek twee en Lawson kwam nog erg dichtbij op plek drie. Daarachter waren het Hauger, Sargeant, Amaury Cordeel, Richard Verschoor, Juri Vips en Marcus Armstrong. Nissany pakte het laatste puntje, nadat een penalty hem enkele plekken liet terugvallen.

Door dit resultaat is Logan Sargeant zeker van zijn superlicentie voor de Formule 1 en is MP Motorsport kampioen bij de teams.

Uitslag Formule 2-hoofdrace Abu Dhabi