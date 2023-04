Ayumu Iwasa kwam vanaf pole-position goed van zijn plek bij de start en behield de leiding in de eerste ronde. Victor Martins deed een poging landgenoot Theo Pourchaire in te halen voor de tweede plek, maar de Fransman sloeg een aanval van de Formule 2-rookie af. De top-drie bleef ongewijzigd, totdat een safety car de baan opkwam vanwege een crash tussen Jak Crawford en thuisrijder Jack Doohan.

Martins was een van de vijf F2-coureurs die zijn zachte banden voor mediums inwisselde net voordat de neutralisatie in gang werd gezet. De overige rijders kwamen naar binnen toen de neutralisatie net bezig was. Isack Hadjar en Oliver Bearman, die respectievelijk vierde en vijfde lagen, maakten in een overvolle pitstraat contact met elkaar, waarbij laatstgenoemde een lekke band opliep.

Frederik Vesti nam op dat moment de leiding over, dit omdat de Mercedes-junior samen met Roy Nissany, Enzo Fittipaldi en Kush Maini besloot op het eerste setje banden door te gaan. Doohan, die na zijn touché met Crawford wél door kon, ging naar binnen om softs te halen, maar wisselde een ronde later toch terug naar mediums. Iwasa lag op dat moment zesde, maar won een plaats door de extra stop van de Australiër.

Vesti begon vooraan een voorsprong op te bouwen, terwijl Nissany de achtervolgers ophield. De zoon van voormalig Minardi-testrijder Chanoch Nissany probeerde uit alle macht zijn tweede positie vast te houden. Door een mislukte aanval van Fittipaldi kon Maini beide heren passeren en P2 van Nissany afpakken. Iwasa kon met de Indiër mee en pakte de derde plek. Een ronde later was Maini zelf aan de beurt, waardoor de Red Bull-junior opschoof naar P2.

In de 26e ronde besloot raceleider Vesti een pitstop te maken, waardoor hij terugviel naar P7. De stop viel samen met de tweede en laatste safety car, die veroorzaakt werd door een crash van Nissany bij het uitkomen van de derde bocht. Net voor het eindigen van de neutralisatie won Vesti twee plekken, doordat ART-coureur Martins tegen de achterkant van de auto van Dennis Hauger, die zich van P10 naar P3 had opgewerkt, was gereden. Dit zorgde ervoor dat Arthur Leclerc van plek vijf doorstootte naar de derde stek. De Monegask zou deze positie vasthouden en zijn eerste F2-podium scoren.

Vesti had in de slotfase verse zachte banden, passeerde Zane Maloney en werd vierde. Achter Maloney was het Jehan Daruvala op de zesde plek, voor Richard Verschoor die knap in de punten eindigde. Doohan werd door een tijdstraf van Hadjar uiteindelijk nog achtste, voor Maini en Roman Stanek. Iwasa won de wedstrijd na 33 ronden en gaat nu aan de leiding in het kampioenschap. Het verschil tussen naar Pourchaire nu acht punten.

De uitslag van de Formule 2 hoofdrace in Australië

