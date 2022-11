Dit weekend werkt de Formule 2, net als de Formule 1, het laatste weekend van het seizoen af. Op het circuit van Abu Dhabi worden de laatste punten verdeeld. Felipe Drugovich is al kampioen, maar er is nog genoeg om voor te vechten. Het Nederlandse MP Motorsport, het team van Drugovich, vecht nog om het teamkampioenschap te winnen. Ook moet Logan Sargeant goed presteren om in aanmerking te komen voor een superlicentie.

Net toen de coureurs aan hun eerste snelle ronde wilden beginnen, zette Marino Sato zijn Virtuosi en de muur en dat leverde een rode vlag-situatie op. Daarna gingen de meeste rijders voor drie snelle runs. Jack Doohan stond een hele tijd op de virtuele pole-position, en ook Theo Pourchaire heeft op de eerste plek gestaan. Bij het vallen van de vlag waren het echter DAMS-coureurs Ayumu Iwasa en Roy Nissany die de eerste startrij opeisten. Pourchaire volgt op de derde plek, op minder dan een tiende van een seconde van de pole-tijd van Iwasa. Drugovich start de hoofdrace op zondag als vierde. Sargeant moet als zesde beginnen, achter Jack Doohan. De kwalificatie kwam vroegtijdig ten einde door een spin van Zane Maloney. Ook Amaury Cordeel moest zijn wagen nog aan de kant zetten. Voor de Belg in dienst van Van Amersfoort Racing is het te hopen dat hij niet te weinig brandstof over had, want dat zou voor een straf kunnen zorgen.

Verschool op pole voor sprint

Richard Verschoor eindigde de kwalificatie als tiende, en dat betekent dat hij de sprintrace op zaterdag vanaf pole-position mag vertrekken. Achter hem starten dan Liam Lawson, Amaury Cordeel en Dennis Hauger, al is het bij Cordeel wellicht nog niet helemaal zeker of hij die plek mag houden.

De sprintrace van de Formule 2 begint zaterdag om 13.20 uur Nederlandse tijd. De hoofdrace van zondag start om 10.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag Formule 2 Abu Dhabi - Kwalificatie