Iwasa wint F2-sprint Monaco, Verschoor grijpt net naast podium

Op het zonovergoten stratencircuit van Monaco had de polesitter van de sprintrace, Red Bull-junior Isack Hadjar, een uitstekende start. De Fransman behield de leiding terwijl het achter hem lang goed leek te gaan. Na de tunnel begonnen in de Nouvelle Chicane echter de problemen al toen Kush Maini langzaam reed nadat een coureur voor hem een slechte lijn te pakken had. Vervolgens werd Maini in de rondte getikt door een roekeloze actie van Clement Novalak, waarna de Nouvelle Chicane tijdelijk in een parkeerplaats veranderde. Roy Nissany en Ralph Boschung konden uitstappen na de opstopping, Dennis Hauger, Arthur Leclerc en Novalak bezochten de pitstraat.

De wedstrijdleiding besloot eerst dat een virtuele safety car voldoende was, maar uiteindelijk mocht Bernd Mayländer in actie komen met de echte safety car. In ronde 6 van de 30 werd het veld weer losgelaten, maar dat liep snel uit op drama voor de raceleider. Hadjar viel namelijk hard terug en uiteindelijk uit door motorproblemen bij het aanremmen van Sainte Devote. Daardoor kon de andere Red Bull-junior, Ayumu Iwasa, de leiding overnemen.

In ronde 22 zorgde een incident tussen Juan Manuel Correa en Amaury Cordeel voor een tweede safety car-fase. Iwasa voerde opnieuw het veld aan en deed dat al vrij vroeg, bij het uitkomen van Piscine. Oliver Bearman, de nummer vier van het kampioenschap, reed bij de herstart de pits binnen vanwege schade aan zijn Prema. Iwasa verdween aan de horizon terwijl Jehan Daruvala Jack Crawford achter zich hield.

Crawford wilde het vizier naar voren richten, maar moest vooral in de spiegels kijken omdat Richard Verschoor op enkele tienden van de Brit reed en op een podiumplek loerde. Verschoor had in de laatste ronde DRS, maar wist dat het een uitdaging zou worden om de Amerikaan te verschalken. Hij moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Iwasa kroonde zich na dertig ronden tot de winnaar van de sprintrace in het prinsdom, vóór Daruvala en Crawford. Zane Maloney, Jack Doohan, Victor Martins en Theo Pourchaire rondden de top-acht af en scoorden punten.

De hoofdrace van de Formule 2 begint zondag om 09.40 uur.