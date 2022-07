Iwasa boekt eerste F2-zege, Verschoor valt uit vanaf P8

Logan Sargeant mocht de hoofdrace op Paul Ricard vanaf pole-position aanvangen, maar kwam bij het doven van de rode lichten slecht van zijn plek. Jack Doohan had vanaf P4 de beste start en rukte op naar de leiding, al kon hij daar niet lang van genieten. Op het rechte stuk van Mistral ging de als tweede gestarte Ayumu Iwasa Doohan buitenom voorbij voor P1.

Verder naar achteren kwamen Marcus Armstrong en Dennis Hauger met elkaar in botsing bij het uitkomen van bocht 12. Hauger kon zijn weg vervolgen, maar voor Armstrong zat de wedstrijd erop. Ook Marino Sato moest zijn auto naast de baan parkeren, hij deed dat bij de chicane op Mistral. Zodat de wagens van Armstrong en Sato geborgen konden worden, moest de safety car naar buiten komen.

Het veld werd in de zesde van in totaal dertig ronden weer losgelaten, waarbij Iwasa de leiding vasthield. Doohan sloot aan als tweede, gevolgd door Sargeant, Frederik Vesti, Theo Pourchaire en Jüri Vips. Bij de herstart verloor klassementsleider Felipe Drugovich de zevende plek aan Liam Lawson. Richard Verschoor was bij de start van P11 naar P9 geklommen en behield die positie bij de herstart, Jehan Daruvala completeerde de top-tien.

Pourchaire was in de tiende ronde de eerste van de toppers die zijn verplichte pitstop maakte (van zachte naar harde banden). Vips kwam in dezelfde ronde binnen, maar bij hem verliep de wissel rechtsachter problematisch, waardoor hij geen rol van betekenis meer zou spelen in de strijd om de punten. Bij Sargeant ging de pitstop, in de twaalfde ronde, nóg dramatischer. De Amerikaan, tweede in het klassement om de F2-titel, liet zijn motor afslaan na de bandenwissel. De krachtbron werd herstart, maar daarna kreeg Sargeant zijn Carlin niet meer in een versnelling en dus moest hij de strijd staken.

In de dertiende ronde maakten ook Doohan en Drugovich hun pitstop. Dat laatstgenoemde dat deed was opvallend, aangezien hij in tegenstelling tot zijn concurrenten op de harde band was gestart en in theorie dus een langere eerste stint had kunnen rijden. Vooraan controleerde Iwasa de race en in de veertiende ronde kwam ook hij naar de pitstraat om nieuwe banden te halen, Vesti en Verschoor volgden zijn voorbeeld.

Iwasa behield na de pitstops de leiding en reed uiteindelijk probleemloos naar de winst. Hij won met ruim acht seconden voorsprong op nummer twee Pourchaire. De Fransman profiteerde van zijn vroege pitstop en wist op de baan met zijn warmere banden Vesti en Doohan in te rekenen. Doohan probeerde in de negentiende ronde P2 te heroveren, maar hij spinde door eigen toedoen voor de chicane op Mistral en verloor enkele posities. Pourchaire, daarentegen, week uit voor Doohan en kon zijn weg zonder problemen vervolgen en werd dus tweede.

Vesti profiteerde van de fout van Doohan en schoof op naar P3, al kwam hij in de slotronde nog wel onder druk te staan van Drugovich (die in tegenstelling tot de concurrentie dus op zachte banden reed in de tweede stint). De Deen hield echter stand en eiste zodoende de laatste bokaal voor zich op. Drugovich werd vierde, voor de teruggevallen Doohan. Lawson finishte als zesde, voor Daruvala, Clement Novalak, Roy Nissany en Enzo Fittipaldi. Verschoor stevende af op de achtste plaats, maar meldde in de slotfase via de radio ‘on fire’ te staan. Even later moest de Trident-coureur zijn rokende wagen aan de kant parkeren, waardoor hij puntloos bleef.

In het klassement blijft Drugovich de koploper. De Braziliaanse coureur van MP Motorsport heeft 173 punten. Pourchaire neemt de tweede stek over van Sargeant: 134 om 118 punten. Verschoor staat dertiende met 45 punten.

De uitslag van de Formule 2-hoofdrace op Paul Ricard: