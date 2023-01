ART heeft line-up Formule 2 2023 rond: Promotie voor F3-kampioen

Het lag voor de hand dat Victor Martins in 2023 zou uitkomen in de Formule 2. Vorig jaar legde de coureur uit het opleidingsprogramma van Alpine beslag op de titel in de Formule 3, door vlak voor Zane Maloney en Oliver Bearman te eindigen. Van de nummers twee en drie in het kampioenschap was al duidelijk dat zij promotie zouden maken naar de Formule 2, maar de bevestiging van Martins liet langer op zich wachten. Vrijdag kreeg de Fransman alsnog duidelijkheid: hij stapt dit jaar in bij ART Grand Prix, de renstal waarmee hij ook de F3-titel veiligstelde. Hij wordt bij ART gekoppeld aan Theo Pourchaire, die donderdag bevestigd werd voor zijn derde F2-seizoen.

"Na een succesvol jaar met ART Grand Prix heb ik nooit overwogen om de volgende stap te zetten met een ander team. Ik kan niet wachten om de Formule 2 te ontdekken met zo'n professioneel en ervaren team. Het kampioenschap is zwaar en competitief", zegt Martins, die in november de snelste coureur was tijdens de F2-test in Abu Dhabi. Ook toen reed hij voor ART. "De tests namen mijn laatste twijfels over de aanpassing weg, want ik voelde me op mijn gemak en had veel vertrouwen. Mijn doelstelling is dan ook om er alles aan te doen om de titel in mijn eerste seizoen te winnen. Met ART Grand Prix heb ik alles voor handen om met grote ambities te beginnen."

De afgelopen twee jaar reed Martins in de Formule 3, eerst voor MP Motorsport en later voor ART Grand Prix. De drie seizoenen daarvoor was hij actief in de Formule Renault Eurocup. Namens ART werd hij in 2020 kampioen in die klasse, nadat hij een jaar eerder nog tweede werd met MP. Komend seizoen komt Martins veel oude bekenden tegen, want hij is de tiende coureur die in 2023 de stap van F3 naar F2 zet. Maloney en Bearman debuteren voor respectievelijk Prema en Trident. Jak Crawford en Isack Hadjar vormen het rijdersduo van Hitech, terwijl Arthur Leclerc debuteert namens DAMS. Ook Brad Benavides, Roman Stanek en Kush Maini maken dit jaar hun debuut in F2, terwijl Juan Manuel Correa na drie jaar afwezigheid terugkeert.