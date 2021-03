Armstrong snelste op laatste dag F2-test, Verschoor achtste

Armstrong gebruikte in de ochtend een vers setje rubber om er een snelle tijd uit te persen. Met een 1.42.173 was de Nieuw-Zeelander op stoom, maar het was niet genoeg om de driedaagse aan te voeren. Die eer was voorbehouden aan ART-coureur Christian Lundgaard, die op dinsdag de snelste tijd van de week noteerde. Lawson eindigde op de tweede plaats, hij reed in de ochtend slechts dertien ronden. Zijn rapste tijd was een 1.42.218 terwijl Vips een fractie langzamer was. Guanyu Zhou greep naast een plek in de top-drie, maar veel scheelde het niet.

MP Motorsport schopte het met Lirim Zendeli ook tot de top-vijf, hij eindigde met een 1.42.356. Richard Verschoor zat daar twee tienden achter op de achtste plaats. De man uit Benschop werkte woensdag in totaal 81 ronden af. In de middag waren de coureurs en teams gefocust op de langere runs, ook omdat het nieuwe rubber bij de meesten op was. Ook in de middag stond Verschoor in de top-tien.

Bent Viscaal deed het ook vrij aardig in Bahrein. Over drie dagen reed hij 204 ronden en eindigde hij in de gecombineerde tijdenlijst op de tweede plaats, net achter Lundgaard. Woensdag deed de man uit Albergen geen gooi naar een snelle tijd, hij richtte zich op de langere runs. “Het doet me deugd om deze rondetijden te noteren, om bovenin mee te draaien”, verklaarde Viscaal. “Maar om eerlijk te zijn hield ik me, samen met het team van Trident, voornamelijk bezig met de langeafstandsruns. Bandenmanagement is van cruciaal belang in de Formule 2 en ik moet mijn racedebuut nog maken, dus is er veel leerwerk.”

Hij debuteert op zaterdag 27 maart officieel in de Formule 2 en zal in ieder geval het eerste weekend in dienst van Trident rijden. Of Verschoor dit jaar ook deel uitmaakt van de Formule 2-grid is ook nog onduidelijk. Hij heeft nog geen programma voor het seizoen gecommuniceerd.

Uitslag ochtendsessie:

Pos Driver Team Time Laps 1 Marcus Armstrong DAMS 1'42.173 22 2 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1'42.218 13 3 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1'42.224 36 4 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1'42.234 47 5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1'42.356 22 6 Robert Shwartzman Prema Racing 1'42.359 20 7 Ralph Boschung Campos Racing 1'42.427 23 8 Richard Verschoor MP Motorsport 1'42.522 24 9 Oscar Piastri Prema Racing 1'42.527 22 10 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1'42.570 45 11 David Beckmann Charouz Racing System 1'42.587 48 12 Roy Nissany DAMS 1'42.590 25 13 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1'42.595 40 14 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'42.674 40 15 Bent Viscaal Trident 1'42.815 34 16 Marino Sato Trident 1'42.920 43 17 Matteo Nannini HWA Racelab 1'43.159 31 18 Gianluca Petecof Campos Racing 1'43.219 24 19 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1'43.283 47 20 Dan Ticktum Carlin 1'43.496 24 21 Jehan Daruvala Carlin 1'43.585 24 22 Alessio Deledda HWA Racelab 1'45.076 36

Uitslag middagsessie:

Pos Coureur Team Tijd Ronden 1 Ralph Boschung Campos Racing 1'44.905 59 2 Gianluca Petecof Campos Racing 1'45.537 55 3 Roy Nissany DAMS 1'46.104 60 4 Robert Shwartzman Prema Racing 1'47.146 53 5 Lirim Zendeli MP Motorsport 1'47.307 60 6 Oscar Piastri Prema Racing 1'47.326 53 7 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1'47.409 39 8 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1'47.426 42 9 Richard Verschoor MP Motorsport 1'47.598 57 10 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1'47.698 43 11 Marcus Armstrong DAMS 1'47.891 61 12 Matteo Nannini HWA Racelab 1'47.893 39 13 Dan Ticktum Carlin 1'47.965 64 14 Jehan Daruvala Carlin 1'48.128 61 15 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1'48.332 39 16 Guanyu Zhou UNI-Virtuosi 1'48.446 50 17 Alessio Deledda HWA Racelab 1'48.456 36 18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1'48.487 41 19 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1'48.613 43 20 Bent Viscaal Trident 1'48.630 41 21 Marino Sato Trident 1'48.926 31 22 David Beckmann Charouz Racing System 1'50.048 33