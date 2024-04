Andretti Global ambieert deelname aan Formule 2 en Formule 3

De plannen voor deelname aan de Formule 1 zijn voorlopig even in de ijskast gezet, maar Andretti Global is vast van plan de koningsklasse te bestormen. Als teken van vertrouwen zijn de Amerikanen begonnen met de verhuizing naar een nieuwe faciliteit in Engeland, in de buurt van Circuit Silverstone. Van daaruit moeten in de toekomst de F1-ambities groen licht krijgen, maar het wordt ook de kraamkamer voor alle andere 'Europese' activiteiten die Andetti ontplooit.

De fabriek van Andretti in Silverstone Foto door: Andretti

"Dit [complex] wordt voornamelijk voor Formule 1, deze faciliteiten", zegt Michael Andretti in gesprek met Motorsport.com. "Maar we willen ook ons Formule E-team hierheen halen en het hier integreren. Daarnaast is ons doel om een F3/F2-team te hebben om het F1-team te ondersteunen en misschien zelfs een WEC-team. We willen dit onze hub maken voor Europees racen en hebben veel gave plannen op dat gebied."

Het hoofddoel van een mogelijk F2- en F3-programma is kansen bieden aan Amerikaans talent, maar er is meer. "Het gaat ons niet alleen om Amerikaanse coureurs, we gaan nog steeds op zoek naar het beste talent ter wereld", aldus Andretti. "Maar het moet een goede ladder worden voor Amerikaanse coureurs. Het zal Amerikaanse coureurs een eerlijke kans bieden, want normaal gesproken worden die hier [in Europa] niet hetzelfde behandeld. In ons team word je eerlijk behandeld, helemaal door het systeem heen. Een bonus voor ons is dat we kunnen zien of iemand echt getalenteerd is of niet. Vaak weet je dat niet. Een vader betaalt misschien wel voor tweehonderd testdagen om zijn kind er goed uit te laten zien! Hier weten we wat we in huis hebben."

Talent kweken

Andretti Global-partner Dan Towriss gaf toe dat een F2- en F3-programma afhangt van deelname van het Amerikaanse team aan de Formule 1. "Het zal worden gekoppeld aan het rondkrijgen van het Formule 1-project. Maar het ontwikkelen van coureurs is altijd al een ding geweest van Michael. Het is iets wat erg belangrijk voor hem is. In welk kampioenschap we ook rijden, er zal een ontwikkelingsserie zijn die de coureurs van de toekomst creëert." Towriss noemde ook al namen. "We zijn erg enthousiast over de jongens van Wheldon die we nu meenemen. En tegen de tijd dat we een F3-team hebben, is de jonge Sebastian er klaar voor."