Alpine niet rouwig om mogelijk vertrek Zhou, opvolger staat klaar

Zhou staat sinds 2019 onder contract bij Alpine, voorheen Renault. Als junior-coureur komt hij sinds hetzelfde jaar uit in de Formule 2, voor UNI Virtuosi. In zijn eerste seizoen werd hij zevende, vorig jaar eindigde hij als zesde in eindstand en momenteel staat hij met nog twee F2-weekends te gaan (Saudi-Arabië en Abu Dhabi) tweede in het klassement.

De 22-jarige Zhou zou nadrukkelijk bij Alfa Romeo op de radar staan om in 2022 opvolger te worden van Antonio Giovinazzi en teamgenoot van Valtteri Bottas. Een beslissing hierover wordt in de komende weken verwacht. Hoewel Zhou dus al drie jaar in de Formule 2 wordt ondersteund door Renault/Alpine, zal de Franse renstal hem niet in de weg staan als hij een fulltime racezitje vindt bij een concurrent. “Er doen geruchten de ronde, en ik ga hier verder geen commentaar geven op geruchten of op rijderscontracten”, aldus Alpine-directeur Marcin Budkowski. “Maar het succes van een opleidingsteam wordt afgemeten aan de hand van wat het oplevert. De academie is alleen maar een succes als het Formule 1-coureurs oplevert, dus we kunnen onze coureurs die rijp zijn voor de F1 en klaar zijn om die uitdaging aan te gaan, niet in de weg staan. Dat zou uiteraard negatief zijn voor hun carrière en voor hen als individu, en het zou ook een slechte afspiegeling zijn van onze academie.”

In plaats van een verlies van een talentvolle coureur, ziet Budkowski de positieve kant van de medaille. “Het is een groot probleem om te hebben, toch? Wat we eigenlijk zeggen is dat onze academie succesvol is in het genereren van talent. Een paar van hen komen tot wasdom en zijn tegelijkertijd klaar voor de Formule 1. Dus, alle hulde aan de academie die we al een paar jaar runnen en aan Mia Sharizman, de directeur van onze academie, die al deze jongeren klaarstoomt en hen met succes door alle verschillende klassen heeft geloodst.”

Budkoswski heeft makkelijk praten, want Alpine heeft de opvolger van Zhou al in huis. De Australiër Oscar Piastri staat in zijn eerste Formule 2-seizoen bovenaan in het kampioenschap en hoewel hij bij Alpine Esteban Ocon en Fernando Alonso nog wel even voor zich zal moeten dulden, wordt alom erkend dat de 20-jarige coureur voor de langere termijn absoluut F1-materiaal is.

Het lijkt er op dat hij volgend seizoen al kansen gaat krijgen om zich in de koningsklasse te bewijzen. Dat heeft alles te maken met de wens van de Formule 1 om de teams te verplichten om vaker junior-coureurs in te zetten in de vrije trainingen. “Oscar is zeker indrukwekkend geweest”, zei Budkowski over Piastri. “Hij heeft de mogelijkheid om zijn derde kampioenschap in drie jaar te winnen. Hij heeft de Formule 3 gewonnen, hij heeft de Renault EuroCup gewonnen en zelfs als hij het niet wint [in de Formule 2] dan is het en behoorlijk sterk jaar voor zo’n jonge coureur. Ik denk dat er maar weinig zijn die dat in het verleden voor elkaar hebben gekregen, dus maakt dat indruk op ons, bij Alpine? Natuurlijk doet het dat. Zal hij het kampioenschap winnen? Dat zullen we snel weten. Maar het heeft zeker invloed op de plannen die voor volgend jaar maken voor het reservestoeltje.”