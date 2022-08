Alpine-junior geschorst voor Formule 2-races op Spa-Francorchamps

Voorafgaand aan het Hongaarse raceweekend balanceerde Olli Caldwell met elf strafpunten op het randje van een straf. In de F2-hoofdrace op zondag bereikte hij de twaalf. De Engelsman kwam volgens de wedstrijdleiding meerdere keren buiten de baan. Hij overschreed track limits in de rondjes 21, 22 en 25. De twaalf strafpunten betekenen automatisch een schorsing van een race en dus gaat het treffen op Spa-Francorchamps aan zijn neus voorbij. Dit betekent dat de Alpine-junior vijf weken zomerstop heeft in plaats van vier.

De Campos-coureur verzamelde al zeven strafpunten tijdens de openingsronde in Bahrein. Allereerst werd hij op twee punten getrakteerd doordat hij niet goed in het startvak plaatsnam, vervolgens kreeg Caldwell er nog eens vijf vanwege het overschrijden van track limits. In Saudi-Arabië zat hij Juri Vips in de weg, wat hem nog een strafpunt opleverde. Op Imola ontving hij er twee vanwege onveilig rijgedrag in de pitstraat en vervolgens nog één vanwege het in de weg zitten van een andere coureur in de kwalificatie. In Oostenrijk kwam hij opnieuw buiten de baan, wat hem voor de race in Hongarije op een totaal van elf strafpunten bracht.

Caldwell staat met acht punten, die hij scoorde met een zesde plaats tijdens de F2-hoofdrace in Spielberg, op de negentiende positie in het kampioenschap. De Britse F2-coureur is de tweede coureur die dit seizoen een schorsing aan zijn broek heeft. Van Amersfoort-coureur Amaury Cordeel mocht niet deelnemen aan de wedstrijden op Silverstone, ook omdat hij twaalf strafpunten had verzameld.