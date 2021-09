Daruvala pakt overwinning in Monza, eerste F2-podium voor Viscaal

Bent Viscaal mocht na zijn zevende plek in de eerste race vanaf P4 vertrekken, maar lag na de eerste chicane al derde, achter Jehan Daruvala die brutaal vanaf P2 de leiding had genomen door polesitter David Beckmann te verschalken. Enzo Fittipaldi ging in de eerste bocht de grindbak in en moest het hele veld voorbij laten gaan alvorens hij achteraan kon aansluiten. Ook Ralph Boschung had even een momentje, maar over het algemeen kwamen de jonge honden keurig en ongeschonden door de eerste paar bochten.

In de derde ronde gingen de gele vlaggen uit in sector 2: Jake Hughes was aan het bakkeleien met zijn HWA-teamgenoot Alessio Deledda, schoot vol over een kerb en kwam midden op de baan tot stilstand. De situatie was dusdanig gevaarlijk dat de virtual safety car werd ingezet. Tijdens die onderbreking viel de auto van Guilherme Samaia stil. Dat gebeurde bij de ingang van de pitstraat dus dat leverde geen extra oponthoud op.

Na drie ronden was de HWA van Hughes afgesleept en kon de race worden hervat. Het leidende trio Daruvala, Beckmann, Viscaal trok direct een klein gaatje naar de rest van het veld waar Jüri Vips onder druk stond van Liam Lawson en Robert Shwartzman. Richard Verschoor – uitvaller in race 1 – lag op dat moment zeventiende, maar wist al gauw een paar plekken te winnen.

Halverwege de race begon het veld zich een beetje te settelen. Klassementsleider Oscar Piastri noteerde op de achtste stek de snelste tijd, terwijl Vips tempo en plekken begon kwijt te raken: eerst aan Shwartzman en niet veel later aan Lawson. Ook Pourchaire begon aan te dringen bij Vips, maar de Fransman had wat meer moeite om aan de Est voorbij te gaan.

Het gat van de drie leiders in de race naar de rest van het veld was inmiddels gegroeid tot ruim 3,5 seconden. Viscaal bleef op P3 keurig in het spoor van Beckmann, maar wedstrijdleider Daruvala begon wat weg te rijden van de Duitser en dat was voor Viscaal het sein om Beckmann onder druk te zetten. Dat leidde niet direct tot een inhaalactie en naarmate de race vorderde kon Daruvala verder wegrijden bij de twee kemphanen achter hem. Uiteindelijk wist Viscaal in de negentiende ronde te profiteren van een fout van Beckmann. De Duitser schoot bij de eerste chicane rechtdoor en moest via de uitloopstrook terug de baan op. Weliswaar deed hij dat voor Viscaal, maar in de Curva Grande kon de coureur uit Albergen opklimmen naar P2.

Viscaal zette direct de jacht op Daruvala in, maar het gat naar de Indiër was te groot om nog voor de overwinning te kunnen gaan. Uiteindelijk werd de Nederlander achter Daruvala dus tweede. De derde plek ging naar Shwartzman die in de voorlaatste ronde Beckmann voorbij was gegaan. Verschoor eindigde de race op de veertiende stek.

Na de twee sprintraces van zaterdag (met een lengte van maximaal 120 km of 45 minuten) wordt zondag nog de hoofdrace (170 kilometer of één uur) verreden. Die begint om 10.25 uur.

Uitslag Formule 2 Monza - Race 2