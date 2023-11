Komend weekend staat de fameuze Formule 3 Macau Grand Prix op de agenda. Het gaat de zeventigste editie van de beroemde race worden, maar wat houdt deze race nou exact in?

De Macau Grand Prix is een race met Formule 3-auto's, die niet meetelt voor een kampioenschap. De fameuze wedstrijd is sinds 2019 niet meer verreden. Dat kwam natuurlijk door de coronapandemie, want daardoor mocht er drie jaar geen race gehouden worden op het unieke stratencircuit. De race wordt ook gezien als een opstap richting hogere autosportklassen en is al een aantal keren gewonnen door bekende coureurs, waaronder enkele latere Formule 1-wereldkampioenen.

De race wordt gereden op de straten van Macau, gelegen aan de Zuid-Chinese Zee. Dit jaar wordt de race voor de zeventigste keer verreden. Het evenement bestond daardoor uit twee raceweekends. Het eerste is ondertussen al achter de rug (11 en 12 november), waar met name lokale raceklassen op de baan te vinden waren. Komend weekend gaan de internationale klassen de baan op, waaronder dus de F3-wagens. Dat is de hoogtepunt van het weekend, met een Nederlander als meest recente winnaar. Dat was namelijk Richard Verschoor, die in 2019 tijdens een spectaculaire race aan het langste eind trok. Ook de GT-wagens trekken veel bekijks en bieden nagenoeg elk jaar genoeg spektakel. Tenslotte komen ook de fans van racen op twee wielen aan hun trekken, want er razen ook motoren door de Aziatische straten.

Geschiedenis van de Macau Grand Prix: Levensgevaarlijk?

De Macau Grand Prix is in 1954 voor het eerst verreden, al was het toen een race puur en alleen voor amateurs en lokale motorsportfans. Pas twaalf jaar later deed voor het eerst een professioneel team mee: Alpine-Renault met Mauro Bianchi achter het stuur. Het leidde tot een enorme groei aan belangstelling. Dat leidde er zelfs toe dat een jaar later ook de motoren aan het weekend werden toegevoegd. De race staat voornamelijk bekend om één ding: dodelijke ongelukken.

Arsenio Laurel was de eerste echte grote naam die op de straten van Macau omkwam. Hij had in 1967 al twee keer de race op zijn naam geschreven, maar kwam tijdens die editie in aanraking met de muur aan de kant van de zee. Zijn Lotus 41 veranderde in een vlammenzee en Laurel was al overleden toen de marshals hem uit het wrak wilden trekken. Het zorgde voor een grote schok in de autosportwereld en was voor de organisatoren van de Grand Prix een eerste signaal dat autosport levensgevaarlijk kon zijn. Toch werd een jaar later alles weer opgetuigd voor een volgende editie.

Dat bleef zo doorgaan. Grote namen stonden op, waaronder John MacDonald die nog altijd de enige is die zowel op vier als op twee wielen de Grand Prix wist te winnen. Het leidde ook tot een explosieve groei aan fans, maar gevaarlijk bleef het in Macau. Vijf coureurs stierven achter het stuur in de jaren 70, maar ook fans waren niet veilig. Zo spinde Dieter Glemser in 1974 met zijn wagen van de baan in de menigte, die nauwelijks beschermd werd door afzettingen of hekken. Ondanks alle dodelijke ongelukken bleef de race gewoon op de kalender staan.

In 1983 stond er een nieuwe klasse op het programma: de Formule 3. Dat was eigenlijk noodzakelijk na de teloorgang van de Formula Pacific dat tot die tijd de wagens leverde, maar de organisatoren waren geen fan van de F3-bolides. Zij wilden liever Formule 2-wagens. Dat kon echter niet vanwege het karakter van de baan, want die auto's pasten niet door de straten. Aanpassingen konden gedaan worden - zoals bomen kappen langs de baan - maar daar wilden de organisatoren niet aan. F3 werd dus toch gekozen en dat was de kickstart voor een nieuwe periode voor de race. Aanstormende talenten namen de Macau Grand Prix serieus en het werd een must-win voor de jongelingen.

Ondanks de opleving van de race in Macau ging er nog voldoende mis. Frans Verschuur was bijvoorbeeld eens betrokken bij een gigantisch ongeluk, waar hij zelf door het oog van de naald kroop en alleen met zware verwondingen uit zijn Renault Megane werd gehaald, maar een toevallige voorbijganger werd geschept door de auto en kwam om het leven. Het zorgde er wel voor dat de veiligheidsmaatregelen verder werden aangescherpt.

Zelfs met de veiligheidsmaatregelen bleef het racen levensgevaarlijk en vielen er doden, maar er werden ook heel wat coureurs erger bespaard. Denk bijvoorbeeld aan de megaklapper van Sophia Floersch in 2018. De Duitse knalde tegen Jehan Daruvala aan - die na het zien van de beelden een fout maakte bij het vertragen onder geel - en spinde in de muur. Daarbij werd haar auto gelanceerd door de sausage kerbs en raakte de wagen van Sho Tsuboi, voordat ze in de hekken terechtkwam. Ze kwam er enigszins goed vanaf met een gebroken ruggenwervel, geholpen door de sausage kerb. Zij vloog namelijk omhoog, in plaats van vol in de auto van Tsuboi, en we weten door de ongelukken van bijvoorbeeld Anthoine Hubert hoe dat af kan lopen.

F1-coureurs die Macau Grand Prix hebben gewonnen

De Macau Grand Prix heeft vijftien latere F1-coureurs als winnaar gehad. Twee daarvan zijn zelfs wereldkampioen geworden. De eerste was Ayrton Senna in 1983, die zelfs de eerste F3-race in de straten won. Senna won beide races met overmacht. Zeven jaar later won Michael Schumacher ook de race, al was dat een hele bijzondere en controversiële.

Schumacher vs Hakkinen: het legendarische duel in Macau

Schumacher was namelijk in gevecht met Mika Hakkinen. De Duitser kwam als Duits F3-kampioen naar de race en destijds werd de wedstrijd in twee delen verreden. Hakkinen won deel één met 2,7 seconden voor op Schumacher. In het tweede deel wist de Fin dus dat hij zijn concurrent alleen maar op de hielen hoefde te blijven. Dat deed de toen 22-jarige coureur ook, maar hij was duidelijk sneller dan Schumacher. Een inhaalpoging tegen het einde van de race liep uit in een crash. Schumacher gooide de deur dicht en Hakkinen klapte in de achterkant van zijn auto. De Finse coureur viel uit, Schumacher finishte zonder achtervleugel. Het wordt beschouwd als de veroorzaker van de verhitte duels die in het vervolg van de jaren 90 tussen beide heren speelden.

Zowel Senna als Schumacher won de race slechts een keer, waarbij zij verbleken bij recordhouder MacDonald die vier edities achter zijn naam heeft staan. Ook hebben meerdere coureurs die F1 hebben gehaald twee keer gewonnen, waaronder Riccardo Patrese. Ook zijn er veel F1-coureurs die deel hebben genomen aan de race, maar niet hebben gewonnen. Max Verstappen bijvoorbeeld, maar ook Lando Norris en Charles Leclerc is dat niet gelukt. Verstappen heeft zelfs het podium niet gezien tijdens zijn deelname in 2014, hij werd toen zevende.

Dieter Quester 1970 Vern Schuppan 1974, 1976 Riccardo Patrese 1977, 1978 Geoff Lees 1979, 1980 Roberto Moreno 1982 Ayrton Senna 1983 Mauricio Gugelmin 1985 Martin Donnelly 1987 David Brabham 1989 Michael Schumacher 1990 David Coulthard 1991 Ralf Schumacher 1995 Ralph Firman 1996 Takuma Sato 2001 Lucas di Grassi 2005 Coureur Winst

Macau Grand Prix circuit

Het circuit gaat dwars door de stad Macau heen, heet het Guia Circuit en staat bekend als een van de moeilijkste circuits ter wereld. De lange rechte stukken, met krappe bochten, het hobbelige asfalt en de muren die onvergeeflijk zijn. De inhaalmogelijkheden zijn beperkt, eigenlijk is alleen bij de Lisboa Bend aan het einde van het rechte stuk het de moeite waard om een inhaalpoging te wagen. Ook de hoogteverschillen op Guia bieden de coureurs uitdagingen en opmerkelijk genoeg is de baan niet aangepast sinds 1957.

Net zoals destijds bestaat de baan uit 24 bochten, met name de tweede sector zit vol met bochten. Er zitten in die sector 13 bochten, waardoor dus meer dan de helft van de curves daar te vinden is. Ook wordt er richting het laagste punt bij de Melco-hairpin flink afgeremd, maar dat is ook een bottleneck. Er is daar slechts een breedte van zeven meter. Het is dus heel krap en inhalen kan niet. Daarna komen er twee haakse bochten voordat ze naar de laatste bocht snellen. Juri Vips ging in 2019 als snelste ooit rond in een 2:06.317. Dat is langzamer dan alle poles die dit jaar in F3 zijn genoteerd, alleen de poletijd van Pepe Marti in Spa was langzamer.

Nederlandse deelnemers

Dit jaar staan er twee Nederlanders aan de start. Richard Verschoor gaat zijn titel verdedigen met een Trident, het team waar hij ook dit jaar in de Formule 2 mee reed. Laurens van Hoepen is de andere Nederlandse deelnemer. De 18-jarige coureur reed dit seizoen in het FRECA-kampioenschap voor ART en met dat team verschijnt hij aan de start op het stratencircuit.

Ook gaan er twee Nederlandse teams aan de start verschijnen. Euroformula-coureur Noel Leon en de F3-coureurs Sophia Floersch en Tommy Smith gaan de kleuren van Van Amersfoort Racing verdedigen, terwijl voor MP Motorsport Formule 2-coureur Dennis Hauger, F3-coureur Mari Boya en IndyCar-rijder Marcus Armstrong in de startblokken staan.

Tijdschema 2023 Macau Grand Prix F3

Macau Grand Prix Eerste vrije training 16 november 2:00 Macau Grand Prix Eerste kwalificatie 16 november 8:15 Macau Grand Prix Tweede vrije training 17 november 2:30 Macau Grand Prix Tweede kwalificatie 17 november 8:05 Macau Grand Prix Kwalificatierace 18 november 8:50 Macau Grand Prix F3 World Cup 19 november 8:30 Evenement Datum en Nederlandse tijd

Tijdschema Macau GT Cup

Macau GT Cup Eerste vrije training 16 november 5:15 Macau GT Cup Tweede vrije training 16 november 9:10 Macau GT Cup Kwalificatie 17 november 7:05 Macau GT Cup Kwalificatierace 18 november 7:05 Macau GT Cup FIA GT World Cup 19 november 5:05 Evenement Datum en Nederlandse tijd

Hoe kan ik de 2023 Macau Grand Prix volgen?

De actie begint al op donderdag met een eerste vrije training, gevolgd door de eerste kwalificatiesessie. De volgende dag staat de tweede training met een tweede kwalificatie op het programma. De kwalificaties tezamen zorgen voor de startgrid voor de kwalificatierace, waarvan de uitslag weer de startopstelling vormt voor de F3 World Cup die op zondag gereden wordt. Zowel de kwalificatierace als de World Cup is te volgen via Motorsport.com, waar de races met een livestream te zien zijn.

De GT-coureurs krijgen op donderdag twee trainingen voor de kiezen, waarna zij op vrijdag zich kwalificeren. De uitslag daarvan bepaalt de startopstelling van de kwalificatierace en hoe die finisht zorgt voor de startvolgorde voor de FIA GT World Cup voor zondag. Ook voor deze klasse worden zowel de kwalificatierace als de World Cup live via een stream getoond op Motorsport.com.