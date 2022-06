Motorsport Heroes: Tom Kristensen, van bankbediende naar F3-kampioen

In deze clip blikt Kristensen terug op de begindagen van zijn loopbaan. De Deen had moeite om bij teams een kans af te dwingen om zijn talent te laten zien en had in die tijd zelfs nog een baan bij de bank om de rekeningen te kunnen betalen.

Lang voordat hij op weg ging naar het recordaantal van negen overwinningen in de 24 uur van Le Mans was een razendsnelle ronde in Hockenheim een cruciaal moment in zijn loopbaan. De Deen stelt dat het verbeteren van het Formule 3-ronderecord op de Duitse omloop - destijds nog in handen van Mika Hakkinen - zijn loopbaan en zelfvertrouwen een doorslaggevende boost gaf.

“Ik racete wel maar het waren zware tijden”, zegt Kristensen aan een tafel waaraan onder andere ook Hakkinen zit. “Ik kreeg een kans in Brno met een oudere wagen. Michael reed daar ook, zijn carrière was ‘on fire’. In Denemarken was er steun om Deense coureurs te helpen. Drie jaar lang werkte ik als bankbediende. Ik werd bij mijn eerste sollicitatie aangenomen. Eenmaal vroegen ze me midden in de zomer of ik een vrachtwagenrijbewijs had. Ik zei: ‘Ja natuurlijk, ik ben coureur’. Vervolgens reed ik een tijdje met de bankbus door kleine dorpen. Pas begin 1991 kreeg ik een belletje van een F3-team uit Duitsland, en ik won het kampioenschap. Vervolgens verbeterde ik in Hockenheim jouw ronderecord van het jaar ervoor. Uiteraard was mijn wagen verfijnder en verder ontwikkeld maar het betekende ontzettend veel voor me. Jullie raceten toen al in de Formule 1. Ik moest pakken wat ik pakken kon, elk klein beetje bewijs dat ik in elk geval iets van talent had.”

De volledige film is te bekijken op Motorsport.tv.