Macau past circuit aan wegens crash Floersch

De organisatie van de Macau Grand Prix heeft voor aankomend weekend de Lisboa-bocht aangepast naar aanleiding van de crash van Sophia Floersch in 2018. De Duitse schoot na contact met een andere wagen met een gigantische vaart rechtdoor over de kerb, waarna ze de lucht in werd gekatapulteerd, dwars door het vanghek.

Floersch liep door het incident een gebroken rugwervel op, al had het getuige de snelheid en impact van de crash veel erger kunnen aflopen. De FIA kondigde snel aan een onderzoek in te stellen, waaruit is gebleken dat de wagen de lucht in ging door de ruimte tussen de rechtermuur en de kerbstone.

Daarom liggen deze twee komend weekend een stuk dichter bij elkaar. De wagens blijven daardoor verder van de apex vandaan en gaan juist meer richting de uitloopstrook die recht achter de bocht ligt. Niet alleen de Lisboa-bocht is op de schop gegaan. In totaal zijn er zeven aanpassingen doorgevoerd aan het stratencircuit.