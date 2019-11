Verschoor met MP naar Macau, Flörsch keert terug na horrorcrash

Verstappen toonde eind 2014 zijn klasse in de smalle straatjes van de Aziatische stadstaat. Vlak nadat hij zijn eerste F1 vrije training voor Toro Rosso had afgewerkt op Suzuka, reed de Limburger een mooie inhaalrace in Macau. Door een crash in de kwalificatierace moest hij vanaf de 24ste startplek komen, al reed hij in de beslissende race knap naar P7 inclusief de snelste raceronde te klokken. Nadien bleef het stil qua Nederlanders in Macau. In de GTs en WTCR vielen er nog wel voldoende deelnames te noteren, maar in het Formule 3-circus bleef Nederlands talent uit.

Tot 2019, dit jaar zal Richard Verschoor namelijk acte de présence geven. De coureur uit Benschop kon in eerste instantie nog geen duidelijkheid verschaffen over zijn deelname aan Motorsport.com, maar staat inmiddels op de deelnemerslijst als derde coureur van MP Motorsport. Verschoor kwam dit seizoen in actie tijdens het FIA F3-seizoen met de equipe uit Westmaas en mikt voor 2020 idealiter op de Formule 2 met hetzelfde team. Verschoor eindigde het F3-seizoen als dertiende, maar hoopt in Macau vooral het momentum van de slotfase mee te nemen. Zo eindigde hij tijdens de afsluitende weekenden in Monza en Sochi steevast in de punten.

Flörsch wil dolgraag terugkeren in Macau

Naast Verschoor prijkt er nog een opvallende naam op de deelnemerslijst. Sophia Flörsch zal op 17 november ook weer van de partij zijn in Macau, lovenswaardig na haar enorme crash van vorig jaar. Flörsch crashte op hoge snelheid en werd daarbij gelanceerd over de veelbesproken kerbstones, de zogenaamde 'broodjes'. De Duitse blondine brak onder meer haar rug bij het voorval. Toch weerhoudt dit haar er niet van om in 2019 weer naar Macau te trekken. "Ik kijk ernaar uit om terug te keren in Macau. Tot mijn ongeluk vond ik het vorig jaar namelijk het mooiste evenement waaraan ik ooit heb deelgenomen. De baan is ongelooflijk en het is erg gaaf om daar met een F3-auto te rijden. Ik had iedere ronde een grote glimlach op mijn gezicht en wilde er na mijn crash zeker terugkeren." Flörsch reed dit seizoen overigens voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing, maar komt in Macau uit voor HWA Racelab, aan de zijde van Jake Hughes en Keyvan Andres. Bent Viscaal ontbreekt daardoor.

Het legendarische duel in Macau: Hakkinen versus Schumacher:

Met medewerking van Jack Benyon