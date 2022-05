Motorsport Heroes: Hakkinen over de beruchte clash met Schumacher

De Macau Grand Prix is al decennialang de belangrijkste race op de Formule 3-kalender. In 1990 reisde Hakkinen als Brits F3-kampioen af naar de gokstad, waar hij het zou opnemen tegen onder meer Duits F3-kampioen Schumacher. De Fin had de eerste heat al op zijn naam geschreven en hoefde enkel binnen drie seconden van Schumacher te eindigen om op basis van gemiddelde de winst te pakken. Hakkinen was in de slotfase overduidelijk sneller dan zijn rivaal en kon zich niet inhouden…

“Hij was zo langzaam, ik reed heel dicht achter hem om de slipstream te pakken”, blikt Hakkinen terug. “Ik bewoog om in te halen en ik zag zijn ogen in de spiegel… [draait met een denkbeeldig stuur naar rechts] – Erk!”

Na de race zei Schumacher: “Ik wist dat hij daar zat, ik zag hem in mijn spiegels. Elke keer dat ik hem in mijn spiegels zat dichtte hij het gat. Vervolgens ging hij van het gas en bleef achter me rijden. Ditmaal kwam hij steeds dichterbij. Ik zag het dus ik ging naar rechts, precies op het moment dat hij me probeerde in te halen. Hij kon niet meer remmen.” Hakkinen vatte samen: “De hele race verloren – verschrikkelijk moment.”

De Duitser kon zijn weg vervolgen en won, zonder achtervleugel. Ondanks de pijnlijke inschattingsfout voegde Hakkinen zich voor het Formule 1-seizoen 1991 bij Team Lotus, luttele maanden voordat Schumacher zijn entree zou maken met Jordan en daarna Benetton.

