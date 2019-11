Macau GP: Verschoor imponeert, Vips pakt pole

Dankzij de introductie van de nieuwe FIA Formule 3-bolide zijn de rondetijden al het gehele weekend razendsnel. In de trainingen draaiden de toppers al tijden die meer dan drie seconden sneller waren dan de poletijd uit 2018. In de kwalificatie werd de lat nog wat hoger gelegd. Prema-coureur Marcus Armstrong dook als eerste onder de 2.06, waarmee hij zo’n vier seconden rapper was dan de beste tijd van vorig jaar. De Ferrari-protegé ging in zijn volgende ronde echter over de grens en klapte aan de buitenkant van Police in de vangrail.

Daardoor bleef een shoot-out van negentien minuten over. Met zeven minuten te gaan klokte Vips een 2.04.997 en was op dat moment zeven tienden sneller dan de eerste achtervolger. FIA Formule 3-kampioen Robert Shwartzman verkleinde de marge maar moest alsnog bijna vier tienden toegeven. Callum Ilott wisselde zijn Formule 2-bolide in voor een F3-wagen voor zijn vijfde deelname aan de prestigieuze race en noteerde de derde tijd. Renault-talent Christian Lundgaard was de beste rookie op de vierde stek. Daarmee bleef hij MP Motorsport-coureur Richard Verschoor 0.054 voor. Ook de Nederlander maakt - net als zijn team - zijn debuut op het Guia-circuit.

Achter de rookies volgde Jake Hughes als zesde, voor Frederik Vesti, Arjun Maini, Armstrong en Logan Sargeant. Tweevoudig Macau-winnaar Dan Ticktum crashte in de vrijdagtraining tegen David Beckmann. Het team bouwde de wagen razendsnel weer op waarna de Brit de dertiende tijd noteerde.