Macau F3: Vips wint kwalificatierace na startcrash

Red Bull-protegé Vips zette zijn pole feilloos om in een overwinning in de kwalificatierace over tien ronden. De Hitech GP-rijder hield Robert Shwartzman (Prema) steeds buiten DRS-bereik en kwam met anderhalve seconde voorsprong over de finish.

Christian Lundgaard pakte na een sterke start de derde plek voor ART Grand Prix, gevolgd door Nederlander Richard Verschoor (MP Motorsport). Verschoor haalde knap Callum Ilott in bij Lisboa, een van de weinige inhaalacties in de race.

Dan Ticktum zal zichzelf wellicht niet opvolgen en een derde zege op rij behalen in Macau. De Brit raakte betrokken bij een startcrash en kwam na een pitstop pas als 27ste over de finish. Zijn Carlin-teamgenoot Logan Sargeant raakte bij de start Arjun Maini, wiens auto de muur in werd gestuurd. Een aantal rijders konden de crash niet ontwijken, waaronder Ticktum en Jake Hughes.

Sargeant zelf kon verder zonder schade en werd zesde voor Alessio Lorandi (Trident), Ferdinand Habsburg (ART), David Beckmann (Trident) en Leo Pulcini (Campos).

Macau Grand Prix - Kwalificatierace:

Pos. Nr. Coureur Team Ronden Tijd/Verschil 1 6 Juri Vips Hitech Grand Prix 10 25'09.190 2 5 Robert Shwartzman SJM Prema Theodore Racing 10 1.549 3 9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 10 5.625 4 21 Richard Verschoor MP Motorsport 10 7.402 5 25 Callum Ilott Sauber Junior Team 10 10.767 6 28 Logan Sargeant Carlin 10 11.216 7 15 Alessio Lorandi Trident 10 11.900 8 10 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 10 13.200 9 14 David Beckmann Trident 10 20.006 10 33 Leonardo Pulcini Campos Racing 10 25.551 11 17 Keyvan Andres HWA 10 26.416 12 19 Lukas Dunner MP Motorsport 10 28.233 13 23 Charles Leong Jenzer Motorsport 10 32.905 14 27 Enzo Fittipaldi Sauber Junior Team 10 33.676 15 11 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 10 34.261 16 8 Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix 10 34.698 17 2 Marcus Armstrong SJM Prema Theodore Racing 10 35.403 18 3 Frederik Vesti SJM Prema Theodore Racing 10 35.653 19 24 Andreas Estner Jenzer Motorsport 10 36.687 20 20 Liam Lawson MP Motorsport 10 37.151 21 18 Sophia Floersch HWA 10 38.158 22 7 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 10 38.634 23 12 Olli Caldwell Trident 10 39.338 24 31 Alessio Deledda Campos Racing 10 58.920 25 26 David Schumacher Sauber Junior Team 10 1'37.059 26 29 Felipe Drugovich Carlin 8 2 ronden 27 30 Dan Ticktum Carlin 8 2 ronden DNF 22 Arjun Maini Jenzer Motorsport 0 DNF 32 Enaam Ahmed Campos Racing 0 DNF 16 Jake Hughes HWA 0

