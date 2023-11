Zoals wel vaker in Macau werd ook de zeventigste editie van de Formule 3-race door de straten een totale chaos. Vanaf start tot finish zat de race boordevol incidenten, maar Luke Browning trok zich daar weinig van aan en kon zijn pole onbedreigd omzetten tot een overwinning. De Williams-junior kreeg het echter niet in zijn schoot geworpen, want de safety car had het erg druk. Ook werd de race nog stilgelegd vanwege een uitslaande brand in één van deelnemende auto's.

Direct bij de eerste start liet Browning zien dat de F3-race in Macau door hem gewonnen moest worden. De jonge Engelsman vertrok vanaf pole en schoot uit de startblokken. Gabriele Mini ging als tweede door de bocht heen. Alex Dunne mocht vanaf die positie vertrekken, maar schoof in de muur. De 18-jarige Ier probeerde buitenlangs Mini te gaan, maar dat paste niet en het eindigde in tranen. De virtuele safety car werd uitgeroepen en toen deze weer eindigde, ging Browning er als een haas vandoor. Mini moest na een klein momentje met hand en tand verdedigen ten opzichte van teamgenoot Dino Beganovic, maar laatstgenoemde coureur vergaloppeerde zich enorm en kwam in de bandenstapels terecht. Opnieuw moest de VSC de wedstrijd neutraliseren.

De stewards in Macau staan bekend als razendsnelle opruimers en dat bleek vandaag weer het geval. Toen de VSC weer ten einde kwam was ineens Mini een stuk dichterbij Browning gekomen, maar echt inhalen zat er niet in. Dennis Hauger was ondertussen bezig met een grote opmars, want die bevond zich ineens op P3 achter de voorste twee kemphanen. Onder andere Paul Aron moest eraan geloven, maar dat was nog niet het ergste voor de Est. Een paar ronde later stuiterde de Prema-coureur de baan af, waarbij zijn auto in tweeën brak en in brand vloog. De rijder zelf kon er op tijd uit, maar de rode vlag was het gevolg. Ook Josep Maria Marti en Charlie Wurz raakten betrokken, waarbij laatstgenoemde coureur niet meer zijn auto kon herstellen. Marti kon nog wel door, maar was kansloos voor een goede klassering.

Herstart van korte duur

De herstelwerkzaamheden duurden wel even, waardoor de race lange tijd stillag. Toen eenmaal de race weer in gang werd getrokken was het Browning die probleemloos aan de leiding bleef. Mini moest daarentegen alles uit de kast trekken om de naderende Hauger achter zich te houden. De Italiaan moest echter zijn Noorse concurrent voorbij laten gaan, maar gaf niet op. Meerdere keren poogde de Prema-man Hauger te passeren, maar nadat ook Nikola Tsolov in de bandenstapels terecht kwam werd dat gevecht beëindigd. De safety car ging de baan op en achter deze auto werd de race geëindigd.

De Nederlanders speelden geen hoofdrol, al was titelverdediger Richard Verschoor met een goede opmars bezig tot een zesde positie. Ook Laurens van Hoepen zette met een tiende positie een knappe prestatie neer.