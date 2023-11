Browning moest echter wel flink strijden om de zege naar huis te rijden. Bij de start profiteerde Gabriele Mini optimaal van de slipstream van polesitter Browning en pakte richting Mandarin kortstondig de leiding. De Prema-coureur kon dat voordeel echter niet behouden, want op weg naar Lisboa sloeg Browning al terug. De Hitech-rijder bouwde vervolgens een marge op van bijna twee seconden aan het einde van de openingsronde.

Die voorsprong verdween aan het einde van de tweede ronde als sneeuw voor de zon. De safety car kwam naar buiten na een aanrijding tussen Dan Ticktum en Ugo Ugochukwu in Lisboa, waarbij beide wagens in de muur eindigden. Bij de herstart kwam Browning prima weg, maar opnieuw ging Mini in de aanval. Daarachter was het Dunne, die als zesde begon aan de kwalificatierace, die optimaal profiteerde van de duels en de tweede plek overnam van Mimi.

Browning kon vervolgens weer een gaatje slaan en kwam geen moment meer in gevaar. Mini kon op zijn beurt niets uitrichten tegen het Hitech-duo en moest genoegen nemen met de derde stek, net voor teamgenoot Dino Beganovic. F2-coureur Dennis Hauger finishte vrij eenzaam als vijfde.

Richard Verschoor kon geen moment echt een vuist maken in zijn jacht op een beter resultaat. De regerend kampioen eindigde de race als twaalfde, op twintig seconden van de winnaar. Jongeling Laurens van Hoepen kwam wel goed naar voren en eindigde twee plekken achter zijn landgenoot.