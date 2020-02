Alders breidt leiding in Asian F3 verder uit met zege

Alders gaat met een riante voorsprong aan de leiding in het Aziatische kampioenschap. In negen races heeft hij vier zeges en zeven podiumplaatsen te pakken, het verschil met de nummer twee bedraagt nu 48 punten. Ook in Abu Dhabi overtuigde hij. "Het waren twee geslaagde weken, we hebben goede zaken gedaan voor het kampioenschap", aldus Alders, die vorig jaar kampioen werd in de Formule Renault 2L.

Met een tweede positie in de eerste kwalificatie en een zevende in de tweede kwalificatie, waarin hij gehinderd werd door het verkeer, begon hij wat moeizaam aan de eerste race. "Tijdens race 1 hadden we veel last van blokkerende wielen, zowel voor als achter. Dat maakte het verdedigen van P2 lastig. Uiteindelijk dook Nikita Mazepin na het rechte stuk op aan mijn binnenkant, maar hij miste, net als in Dubai, zijn rempunt. Hierdoor moest ik over de escape road en zakte ik terug naar P5.”

De tweede race, waaraan hij vanaf de derde plek startte, ging beter. Hij verloor bij het doven van de lichten een positie, maar sloeg een ronde later terug. "Na de safety car halverwege de race kreeg Doohan motorproblemen, waardoor ik opschoof naar P2." Alders finishte als tweede, achter Jamie Chadwick. De W Series-kampioen kreeg echter een tijdstraf van twintig seconden vanwege een valse start en moest haar zege dus afstaan aan de Nederlander. De derde race finishte hij als zesde, dezelfde positie als waarop hij vertrok. "Het was door het warme weer en de oude banden moeilijk om in te halen. De eerste zeven rijders waren allen gefinisht op de positie van de start."

Met nog zes races te gaan staat Alders er goed voor in het kampioenschap, met 173 punten. Per race zijn er maximaal 25 punten te verdienen. De eerstvolgende ronde vindt op 14 en 15 februari plaats in Maleisië, het laatste weekend van de Asian F3 staat voor 22 en 23 februari in Thailand op het programma.