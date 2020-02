Alders ziet voorsprong in Aziatisch F3 fors slinken

Alders bouwde in de eerste drie ronden van het winterkampioenschap een gezonde voorsprong van 48 punten op Red Bull-talent Jack Doohan op. Op Sepang zag hij die marge echter flink verkleind worden. “We krijgen van de organisatie voor beide kwalificaties en de drie races twee setjes banden toegewezen. Schijnbaar was een van die sets in mijn geval van een veel mindere kwaliteit”, blikte Alders terug voor Motorsport.com. “In de eerste kwalificatie zat ik goed in het ritme en ik voelde me zelfverzekerd. Nadat ik mijn ronde had neergezet had ik ook het gevoel dat ik alles eruit had gehaald maar via de boordradio kreeg ik te horen dat ik op 1,2 seconden achterstand de zevende tijd had genoteerd. Voor de tweede kwalificatie monteerden we de andere set banden. Ik kopieerde mijn ronde van Q1 en stond daarmee derde.”

Als geluk bij een ongeluk vond de eerste race onder natte omstandigheden plaats, waardoor de Nederlander niet op het mindere setje slicks hoefde te rijden. Dat er met zijn snelheid niets mis was, bewees hij: “Na de start had ik al snel twee plaatsen te pakken. Ik was met name in de remzones erg sterk en pakte daar mijn voordeel. Na uitremacties op Ukyo Sasahara en Jamie Chadwick lag ik na vier ronden op de derde plaats. In drie ronden tijd dichtte ik het gat van vier seconden naar Nikita Mazepin en ging op jacht naar leider Jack Doohan. Hij reed acht seconden voor me. Ik kon het gat nog dichten tot twee seconden maar helaas was de race korter dan normaal en eindigde ik als tweede. Wel noteerde ik de snelste raceronde en mocht zodoende in race 2 vanaf pole vertrekken.”

Verkeerde banden

In de chaos van de wisselende weersomstandigheden maakte het team voor de start van de tweede race een fout door de banden van Q1 te monteren: “De eerste vier ronden hield ik de leiding vast maar ik kon niet wegrijden bij de achtervolgers. Vervolgens werd de achterkant extreem onstabiel en begon ik te glijden. In mijn spiegel zag ik de stukken rubber van de band vliegen. Ik verloor grip en snelheid en zakte weg tot de achtste plaats. Helaas gingen er zo onnodig cruciale punten voor het kampioenschap verloren.”

In de slotrace herstelde Alders zich met een nieuwe podiumklassering: “Na de start veroverde ik direct de tweede plaats en reed identieke rondetijden als leider Doohan. Daardoor kon ik hem helaas net niet aanvallen. De banden hielden zich in de warmere en zwaardere omstandigheden goed, wat voor mij het bewijs was voor de mindere kwaliteit van de andere set. We voeren nog altijd het kampioenschap aan maar ondanks twee tweede plaatsen is de teleurstelling groot.”

Op 22 en 23 februari vindt op het Thaise circuit van Buriram de seizoensfinale plaats.