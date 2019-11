In beeld: De laatste winnaars van de Grand Prix van Macau

De race van 2019 is al de 66ste editie van de evenement dat sinds 1954 wordt georganiseerd in de voormalige Portugese kolonie tegenover Hong Kong. Na enkele edities voor sportwagens werd het uitdagende, zes kilometer lange stratencircuit van Macau vanaf 1961 het speelterrein voor eenzitters met de Formula Libre, Formula Pacific en daarna de Formule 3 in het moderne tijdperk. Vanaf 2019 komen de wagens in actie van het officiële FIA F3-kampioenschap, de voormalige GP3 Series.

Bekijk de laatste winnaars en podiumfinishers sinds 2010 in dit overzicht.