Mini pakt voorlopige pole Macau GP na drie rode vlaggen

Waar alle ogen gericht zijn op Las Vegas voor de Formule 1 Grand Prix aldaar, staat er in een andere gokstad aan de andere kant van de wereld eveneens een prestigieuze wedstrijd op het programma: de Macau Grand Prix. In de krappe straten is spektakel gegarandeerd, evenals rode vlaggen. Zo ook in de eerste kwalificatie van het weekend.

Theodore Prema-rijder Mini, die ook in de vrije training op donderdagochtend de snelste tijd noteerde, zette in de slotfase de beste tijd op de klokken. Daarmee verwees hij Williams Academy-rijder Luke Browning met bijna een halve seconde naar de tweede positie. Ferrari-protegé Dino Beganovic sloot de sessie als derde af. Dennis Hauger, uitkomend voor MP Motorsport, noteerde de vierde tijd. Dan Ticktum, de eerste rijder die driemaal de Macau GP kan winnen, klokte de tiende tijd, net voor Richard Verschoor. Laurens van Hoepen, de tweede Nederlander in het veld, sloot de sessie af op P22.

Het valt echter te betwijfelen hoeveel deze tijden daadwerkelijk waard zijn. De meerderheid van het veld koos ervoor om geen nieuwe banden te monteren en deze te bewaren voor de tweede kwalificatie van vrijdag. De kans is aanzienlijk dat daar pas de definitieve startopstelling bepaald wordt.

Drie rode vlaggen

Niet iedereen kende een soepel begin van het weekend. Sebastian Montoya, zoon van voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo, eindigde al na zeven minuten in Lisboa in de vangrails. Na de herstart duurde het nog geen vijf minuten voordat de tweede rode vlag gezwaaid werd toen twee auto’s in dezelfde bocht de escape road op schoten. Van Amersfoort-coureur Tommy Smith en Trident-rijder Ugo Ugochukwu konden op eigen kracht hun weg vervolgen, maar de rode vlag hing op dat moment al. De derde neutralisatie kwam met nog een kwartier te gaan. Zane Maloney ging in Moorish Hill in de muur.

Uitslag eerste kwalificatie Macau Grand Prix