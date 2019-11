Ticktum bezorgd: “Nieuwe F3-bolides maken Macau gevaarlijk”

Dit jaar creëerde de FIA een nieuw Formule 3-kampioenschap, een voortvloeisel uit de GP3 en het EK F3. Tevens werd een nieuwe bolide geïntroduceerd, gebaseerd op de oude GP3-wagen. Deze auto is zwaarder dan de Dallara F317 die voorheen in de Macau Grand Prix gebruikt werd maar heeft meer vermogen, meer downforce en beschikt over DRS. In Macau was dit meteen goed te zien. In de kwalificatie voor de editie van dit jaar dook polesitter Juri Vips ruim vier seconden onder de poletijd van 2018, destijds neergezet door Dan Ticktum.

De Brit maakt zich enigszins zorgen over de indrukwekkende snelheden op het unieke circuit in de gokstad: “De race wordt heel spannend en heel gevaarlijk”, zei Ticktum in gesprek met Motorsport.com. “Voor de kijkers thuis wordt het zeer enerverend. Een boodschap aan alle rijders: ik denk dat iedereen voorzichtig moet zijn in de races. Het wordt interessant.” Dat zei de snelle rijder nog voorafgaand aan een crash in de tweede training, toen hijzelf nogal onbeholpen op de stilgevallen wagen van David Beckmann klapte (onder dubbel geel).

Ticktum legde de verschillen tussen de oude en nieuwe F3-bolide in Macau uit: “De wagen is door het gewicht minder leuk om mee te rijden, maar het is nog wel beter dan ik had verwacht. Ik denk alleen dat het behoorlijk gevaarlijk is. Ik zal er niet om liegen, want we zijn gewoon ‘bloody quick’. Door het gewicht en de snelheden is het gevaarlijker geworden dan voorheen. De wagens zijn misschien wel sterker, maar als je op hogere snelheid een muur raakt, bezeer je jezelf toch meer.”

Polesitter Vips voegde in gesprek met Motorsport.com toe: “Als het te hard gaat, moet je langzamer rijden. Het is wat enger dan vorig jaar dus voor rookies lijkt het me zwaarder. Maar ik wil niet stellen dat het gevaarlijker is, het is gewoon moeilijker. Veiligheidstechnisch zijn er veel verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van vorig jaar, dus ik maak me geen zorgen.”

Stuart Robertson, FIA Head of Circuit and Rally Safety, stelde: “We proberen de veiligheid van circuits continu te verbeteren. De aanpassingen in Macau maken daar deel van uit. Veiligheidsinnovaties zoals de SAFER barriers, Tecpro en de nieuwste generatie lichtpanelen zijn sleutelelementen om ervoor te zorgen dat de circuits zo veilig mogelijk zijn voor deelnemers, toeschouwers en officials.”

Met medewerking van Jack Benyon