Alders pakt titel in Aziatisch F3-kampioenschap

Alders begon als leider aan het vijfde en laatste raceweekend van het winterkampioenschap. Op het circuit van Buriram schreef de Nederlander vervolgens de eerste race op zijn naam terwijl Jack Doohan, zoon van MotoGP-legende Mick, een lekke band kreeg en op de achtste plaats eindigde. De coureur uit Anna Paulowna wist vervolgens wat hem in de tweede race van het weekend te doen stond.

Met een derde plaats achter Ukyo Sasahara en W Series-kampioen Jamie Chadwick had Alders een dusdanige voorsprong opgebouwd op zijn rivaal. De leidende positie in het kampioenschap kwam niet meer in gevaar. Doohan schreef de laatste race van het weekend nog wel op zijn naam, maar dat was niet genoeg. Alders kwam niet verder dan de achtste plaats, maar mag zich wel kampioen van het Aziatische F3-kampioenschap noemen. Hij heeft daarmee ook een aantal waardevolle punten verdiend voor de FIA-superlicentie.

“Het seizoen is over het algemeen heel goed gedaan, we waren heel erg constant”, verklaarde Alders na afloop. “Van de veertien races hebben we elf keer op het podium gestaan. Die mate van constantheid was belangrijk voor een goed kampioenschap. Mijn dank aan BlackArts Racing is groot. Ze hebben geweldig werk verzet door mij een goede auto te geven en daar ben ik ontzettend blij mee. Het is een eerlijke klasse. Als ik het goed heb, zijn er geen incidenten geweest in de eerste ronde van een race. Er zijn niet veel kampioenschappen waar ze dat kunnen zeggen. Ik heb genoten van mijn deelname.”

Eerder won Alders ook al het Aziatische Formule Renault-kampioenschap.