Vorig jaar kondigde de Formule 1 aan dat het aan een gloednieuw project zou beginnen: de F1 Academy. Bedoeld als aanvulling van de W Series moest deze klasse met vijf grote teams uit de Formule 2 - ART Racing, Campos Racing, het Nederlandse MP Motorsport, Prema Racing en Rodin Carlin - jonge, vrouwelijke coureurs voorbereiden op een carrière in de hogere autosportklassen. De vijftien rijdsters moeten zelf 150.000 euro neertellen voor deelname aan het seizoen bestaande uit zeven raceweekenden en in totaal 21 races, de Formule 1 betaalt per auto 150.000 euro terwijl de teams voor de overige kosten opdraaien. Met gelijkwaardig materiaal - de Tatuus T421, een F4-bolide - nemen coureurs als Marta García, Hamda Al Qubaisi, Abbi Pulling, Carrie Schreiner en Emely de Heus het tegen elkaar op met als doel om de stap te maken naar onder meer de Formule 3 en Formule 2.

De plannen voor de F1 Academy werden relatief laat aangekondigd: de Formule 1 liet in een persbericht op 22 november 2022 weten dat deze nieuwe raceklasse in 2023 gelanceerd zou worden. De aanlooptijd naar die aankondiging was slechts een paar maanden, geeft MP Motorsport-teammanager Sander Dorsman in gesprek met Motorsport.com aan. "Ze waren er al een tijdje mee bezig, de Formule 1-organisatie en Bruno Michel, de promotor van de Formule 2. Hij nam het voortouw", legt Dorsman uit. "Dat is in de zomer van vorig jaar een beetje begonnen. Uiteindelijk is na de zomerstop heel concreet geworden wat hun plannen waren."

MP Motorsport kwam in de verkenningsfase van de F1 Academy snel in beeld als een van de kandidaten. "Eigenlijk werden we meegenomen in het hele verhaal van wat ze van plan waren. Ze hebben toen aangegeven dat ze ons graag wilden hebben en vroegen of we wilden instappen. Zo is het eigenlijk informeel begonnen, zoals het meestal gaat. Uiteindelijk moesten ze een selectie maken en zijn deze vijf teams eruit gekomen."

Hoewel er een duidelijke F1-stempel zit op het kampioenschap, is het niet zo dat zij van alles bepalen, benadrukt Dorsman. "Nee, dat niet zozeer", antwoordt hij, gevraagd of de Formule 1 bepaalt welke coureurs er moeten meerijden in de F1 Academy. "Ik moet zeggen dat sommige rijdsters ondersteund worden door een juniorteam, zoals Abbi Pulling bij Alpine, Léna Bühler door Sauber. Die hadden wel een juniorprogramma achter zich staan, meestal helpen die wel met de zoektocht naar een stoeltje bij een team. Het is niet zo dat hier gedicteerd wordt dat die en die coureur gekozen moeten worden, dat mochten we helemaal zelf doen."

Bewust onder de radar

Voorlopig blijft de F1 Academy grotendeels onder de radar vliegen. De formuleklasse voor vrouwen was onlangs nog bijprogramma van de DTM op Zandvoort, terwijl dit Duitse kampioenschap ogenschijnlijk al aan populariteit heeft ingeboet sinds de overstap naar GT3's. Uiteindelijk bezochten 24.000 autosportfans het DTM-weekend op Zandvoort, waar de F1 Academy op het tijdschema met de eerste race op zaterdag 16.30 uur, de tweede race op zondagochtend om 8.40 uur en zondagavond met race drie om 17.25 uur ook niet de gunstigste starttijden leek te hebben. De bekendheid van deze klasse wordt niet bevorderd door het gebrek aan tv-uitzendingen of livestreams: fans moeten het vooral doen met informatie op sociale media en de live-timing.

Dorsman legt uit dat dit een bewuste strategie is geweest van de F1 Academy. "Qua livestream hebben ze het heel low-profile gedaan, op sociale media zijn we heel actief. Ik denk dat ze er heel bewust voor gekozen hebben om het rustig op te bouwen, maar nu is wel het idee... In Austin, de laatste race [van F1 Academy-seizoen] rijden ze samen met de F1. Volgend seizoen rijden ze heel het jaar met de F1 om dan via dezelfde uitzendgerechtigden op televisie te brengen. Ik begreep ook dat de laatste race in Austin op het YouTube-kanaal van de F1 wordt uitgezonden. Ik denk dat ze het vandaar gaan oppakken. Het is een bewuste keuze geweest, zo van: 'Laten we eerst onze zaken op orde hebben voordat we echt helemaal live gaan.'"

Volgend jaar moet de F1 Academy dus grote stappen zetten op het gebied van bekendheid, door als voorprogramma van de Formule 1 te fungeren. Dorsman stelt dat er 'best wel veel' gaat veranderen, maar dat dat vooral voor de vijftien coureurs het geval is. "Laat ik het zo zeggen: de structuur blijft wel hetzelfde, met zeven weekenden en drie races per weekend en een hoop testdagen. Het is heel belangrijk om veel privétests te hebben. Dat blijft identiek. Maar een groot verschil is dat we volgend jaar het hele seizoen met de Formule 1 meegaan. Voor die meiden wordt dat een gigantische stap. Dan rijden ze ineens voor heel veel publiek, volle tribunes. Misschien ook wat exotische bestemmingen zoals Austin dit jaar. Dat wordt wel een groot verschil voor ze. Maar qua structuur... de teams en het aantal auto's blijven wel identiek", bevestigt de teammanager van MP Motorsport.

Dat er nu nog weinig aandacht is voor de F1 Academy, betekent niet dat de teams nu nog geconcentreerder te werk kunnen. "Het kampioenschap werd ook redelijk laat concreet. Het is altijd lastig voor teams om op korte termijn te schakelen. Het zijn allemaal grote teams die een complete structuur uit de grond moeten stampen. Dat vergt wel even. In de eerste twee races is het voor iedereen - de teams, de promotor - allemaal even wennen. Nu is het allemaal heel soepel en het niveau is heel goed."

Emely de Heus won namens MP Motorsport de eerste race in Barcelona. Foto: Dutch Photo Agency

Van aanvulling tot vervanging

Het was oorspronkelijk het idee dat er dit jaar twee verschillende kampioenschappen zouden zijn voor vrouwelijke coureurs: de F1 Academy en de W Series. Laatstgenoemde werd in 2019 geïntroduceerd en zag hoe Jamie Chadwick zichzelf driemaal tot kampioene kroonde om vervolgens de overstap te maken naar de Indy Lights, de opstapklasse van de IndyCar. De W Series kampte vorig seizoen met financiële problemen en moest na een warrig weekend in Singapore, waar minder personeel werd meegestuurd, het seizoen voortijdig - met drie races te gaan - beëindigen. Nu is onlangs bekendgemaakt dat de W Series failliet is en lijkt er plots een heel andere rol voor de F1 Academy weggelegd.

"Ik denk wel dat de manier van werken heel anders is", geeft Dorsman aan. "De W Series werkte met de academiestructuur, waar gewoon alles gerund werd door dezelfde organisatie. Hier heb je al vijf teams die zo competitief mogelijk tegen elkaar strijden. Ik denk ook dat alle rijdsters daar heel veel van leren omdat wij natuurlijk allemaal tot de limiet gaan. Iedereen loopt elkaar te pushen zoals bij elke andere klasse, dat is wel een groot verschil. Het is niet opgericht om de W Series te vervangen, maar uiteindelijk zijn zij gestopt en is het eigenlijk wel een vervanging geworden, ja."

De W Series had zich als doel gesteld om een platform te creëren dat meer vrouwen zou inspireren om een carrière in de autosport na te streven. De F1 Academy heeft juist als doel om vrouwen op jonge leeftijd een ingang naar de hogere klassen van de autosport te bieden en voor een soepele overgang van de karts naar de formuleauto's te zorgen. Dorsman ziet de F1 Academy als een 'mooie leerschool' voor een verdere carrière, maar is ook realistisch over de vooruitzichten van een vrouwelijke coureur in de Formule 1. "Zo moet je het kampioenschap zien: vrouwen worden meer gestimuleerd om mee te doen, maar ik denk niet dat iedereen hier nu rondloopt van 'goh, we gaan hier even de nieuwe vrouwelijke F1-coureur vandaan plukken'. Ik denk niet dat dat iets is waar we hier allemaal dagelijks mee bezig zijn. Maar waar we wel mee bezig zijn, is om op een competitieve manier al die meiden een hoop te leren."

Project geslaagd?

"De ene blijft misschien wel een jaartje steken, de ander gaat misschien naar FRECA of meteen GT3 doen", vervolgt de teammanager. "Dat is het idee van dit kampioenschap: steeds meer vrouwen betrekken in een zo hoog mogelijk niveau van autosport. Dat geldt bijvoorbeeld ook in de breedte, zo hebben we hier Charlotte als engineer. De afgelopen jaren zijn daarin flinke stappen gemaakt. We hebben ook vrouwelijke engineers die in de F2 werken, wat je misschien een paar jaar geleden minder vaak zag. Ik denk dat het ook misschien andere jonge meiden stimuleert om als rijder, engineer of monteur aan de slag te gaan."

Gevraagd wanneer dit F1 Academy-project geslaagd voelt voor MP Motorsport, antwoordt Dorsman: "Ik denk dat er een verschil in zit, misschien is onze doelstelling iets anders dan die van de promotor. Uiteraard ken ik hun exacte doelstelling niet, of wanneer het voor hun geslaagd is, maar wij vliegen het op dezelfde manier aan als in de F4. We hopen vooral dat iedereen die bij ons rijdt zo hoog mogelijk - op welke plek dan ook - belandt. Ik hoop natuurlijk dat als ze terugkijken, dat ze denken: 'Het was een leuk seizoen, ik heb het naar mijn zin gehad en een hoop geleerd.' Dan kijk ik terug op een goed seizoen met hun of de coureurs uit de F4 of FRECA. Natuurlijk hoop je dat er mooie progressie in zit en er mooie kansen zijn voor die rijder. In dat opzicht verschillen onze doelstellingen niet heel erg, of het nou F1 Academy of F2 is."

Voor nu beschikt MP Motorsport over drie coureurs: de Nederlandse Emely de Heus en de zusjes Amna en Hamda Al Qubaisi uit de Verenigde Arabische Emiraten. Met twee zeges in Zandvoort staat Hamda er nu het beste voor met de tweede plaats in het kampioenschap, met enkel nog de weekenden op Paul Ricard en het Circuit of the Americas te gaan. In totaal hebben zij MP Motorsport zes zeges bezorgd in de vijftien verreden races. Dorsman is tevreden met deze line-up en de verrichtingen tot nu toe. "Heel tevreden, het is ook wel een leuk koppeltje", meent hij. "Ze kunnen alle drie supergoed met elkaar overweg, de sfeer is supergoed en dat is ook wel heel belangrijk. Ze hebben alle drie races gewonnen. Ze geven ook aan dat er een leuke onderlinge competitie is. Een leuke sfeer, maar wel heel competitief. Dat is heel belangrijk."

Naast het coureurskampioenschap is er ook een constructeurskampioenschap. Voor beide kampioenschappen is het doel duidelijk. "We willen ze allebei heel graag winnen. Ik win deze net zo graag als de F4 of F2. Hoe meer, hoe beter", besluit Dorsman met een lach. Voorlopig staat zijn team er goed voor: MP Motorsport gaat met 329 punten aan de leiding, al zit Prema ze met 303 punten nog wel op de hielen.