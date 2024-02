Door Red Bull gesteunde De Heus met MP Motorsport in F1 Academy

Alle tien Formule 1-teams zijn in 2024 vertegenwoordigd in de F1 Academy, dat aan het tweede seizoen in haar bestaan begint. Vrijdag heeft Red Bull bekendgemaakt dat het maar liefst drie coureurs steunt in het aankomende seizoen, dat op 8 en 9 maart wordt afgetrapt in Saudi-Arabië. De energiedrankengigant heeft het Red Bull Academy-programma opgezet en werkt daarvoor in 2024 samen met MP Motorsport. De Nederlandse Emely de Heus is een van de rijders in het programma en krijgt gezelschap van de racende zusjes Amna en Hamda Al Qubaisi. Ze racen dit seizoen allemaal voor MP, dat dus dezelfde drie coureurs inzet als in 2023.

"Ik ben blij om te bevestigen dat Hamda, Amna en Emely als leden van het Red Bull Academy-programma onze line-up voor de F1 Academy in 2024 vormen", zegt teambaas Sander Dorsman van MP Motorsport. "We houden dus vast aan de rijders van wie we het talent kennen, want alle drie zijn ze de afgelopen jaren echte leden van de MP Motorsport-familie geworden. Samen kijken we uit naar een uitdagend nieuw F1 Academy-seizoen waarin we onze sterke resultaten van vorig jaar hopen te herhalen en te verbeteren. Hamda bewees een titelkandidate te zijn, terwijl Amna en Emely races wonnen. En aangezien we net naast de titel voor teams grepen, hopen we dit jaar een plekje hoger te eindigen. Ik ben ook dankbaar voor de geweldige steun van Red Bull en we hopen op een succesvolle samenwerking."

In totaal won MP Motorsport in het eerste F1 Academy-seizoen zeven races, waarvan er vier werden behaald door Hamda Al Qubaisi. Ze eindigde uiteindelijk achter kampioene Marta Garcia en Lena Bühler als derde in het kampioenschap. De Heus won één race en eindigde als negende, drie plekken achter Amna Al Qubaisi. De oudste van de gezusters mag zich verheugen op steun van Visa Cash App RB in 2024, terwijl haar jongere zusje Hamda uitkomt in de kleuren van Red Bull Racing. De Heus wordt intussen gesteund door het overkoepelende Red Bull.

De grid voor het F1 Academy-seizoen 2024 begint langzaam vorm te krijgen. MP Motorsport is het tweede team dat de line-up rond heeft, nadat Prema dat eerder al voor elkaar kreeg. De Italiaanse renstal is ook de werkgever van de tweede Nederlandse in de klasse: Maya Weug. Zij debuteert met steun van Ferrari in de raceklasse voor vrouwen en heeft Tina Hausmann (Aston Martin) en Doriane Pin (Mercedes) als teamgenoten.