Er komt na dit F1 Academy-seizoen een einde aan het Red Bull-Ford-avontuur voor Emely de Heus. De Nederlandse moet namelijk in 2025 plaatsmaken voor Chloe Chambers. Chambers komt dit jaar voor Haas uit, maar maakt de overstap naar de Red Bull Academy. Volgend seizoen verdedigt zij de kleuren van Red Bull en Ford in de klasse waar alleen vrouwen in mogen uitkomen.

Het aantrekken van Chambers gaat voor Ford verder dan alleen een zitje in F1 Academy. "Het is geweldig om Chloe te mogen verwelkomen in de Ford-familie nu ze bij de Red Bull Academy aansluit", vertelt Ford-topman Mark Rushbroook. "Chloe is niet alleen een geweldige coureur, maar zij heeft ook de mogelijkheden om in andere klassen te rijden." Chambers haar eerste meters met Red Bull en Ford op haar kleding zullen tijdens de IMSA Ford Mustang-race dit weekend gereden worden. Die race is onderdeel van het voorprogramma van de 8 uur van Indianapolis.

Een prettige bijkomstigheid voor Ford is dat Chambers een Amerikaanse is. Het autobedrijf is gevestigd in dat land en kan een Amerikaanse rijder in het voorprogramma van de koningsklasse van de autosport goed gebruiken. Zeker gezien het feit dat Ford in 2026 bij Red Bull Racing instapt als partner op motorisch gebied. "Als Amerikaanse coureur is het een eer om samen te werken met een iconisch Amerikaans merk als Ford", verklaart een blije Chambers. "Het voelt als een privilege dat ik bij Red Bull vrouwen in de sport mag vertegenwoordigen en ik ben dankbaar dat ze mij steunen in het behalen van mijn eigen doelen in mijn carrière."

Chloe Chambers Foto door: Red Bull Content Pool

Ook vanuit Red Bull Racing wordt de komst van Chambers met gejuich ontvangen."Iedereen van het team kan niet wachten om Chloe te verwelkomen in de Red Bull-familie. Ze gaat een belangrijke rol in de F1 Academy line-up vervullen", vertelt teambaas Christian Horner, die het aantrekken van Chambers als een belangrijke stap in het partnerschap met Ford beschouwt. "Het is geweldig om iemand te mogen verwelkomen die al eerder voor Ford gereden heeft."

De serie waar alleen vrouwen aan mee mogen doen rijden nog vier races verdeeld over twee weekenden. In het voorprogramma van de race in Qatar en Abu Dhabi verschijnen de coureurs op de grid. Abbi Pulling lijkt op weg naar de titel. De Britse heeft namelijk 95 punten voorsprong op nummer twee Doriane Pin. Nederlandse Maya Weug - gesteund door Ferrari - staat daar weer 5 punten achter op P3. De Heus staat op een zestiende plek in de stand met 10 punten.