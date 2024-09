Pulling blijft domineren in F1 Academy, Weug tweede in Singapore

Voor Abbi Pulling is de overwinning in de straten van Singapore haar zesde zege van het F1 Academy-seizoen 2024. Daarmee brengt zij haar puntentotaal op 217 stuks. Dat zijn er 82 meer dan nummer twee in het klassement Doriane Pin, die achter de Nederlandse Maya Weug als derde finishte op het Marina Bay Street Circuit. Weug steeg twee plaatsen in de rangschikking en staat nu derde met 102 punten.

Daarmee is Pulling hard op weg naar het kampioenschap, aangezien er inclusief de tweede race in Singapore van zondag nog 140 punten te verdienen zijn. Daarvan gaan er in principe al twee naar Pulling, aangezien zij zondag vanaf pole-position mag starten en daarvoor twee punten mag bijschrijven. Na Singapore staan er nog F1 Academy-races gepland in Qatar (30 november en 1 december) en Abu Dhabi (7 en 8 december).

Ook in de zaterdagse wedstrijd in Singapore vertrok Pulling vanaf pole-position. Na het doven van de rode lichten behield ze de leiding, gevolgd door Weug, Pin en Lia Block. Daarmee bleef de top-vier ongewijzigd ten opzichte van de startvolgorde. Pulling controleerde vervolgens de elf ronden tellende race en won met twee seconden voorsprong op Weug, die de tweede plaats behield.

Pin kwam als derde over de finish, al moest ze een flinke inspanning leveren om ook daadwerkelijk naar het podium te mogen. De Mercedes-vertegenwoordigster maakte een valse start en kreeg daarvoor een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. In de laatste omloop klokte ze de snelste raceronde, waardoor ze uiteindelijk net genoeg overhield om P3 te behouden. Pin rekende met een verschil van 0,2 seconde af met nummer vier Block.

Emely de Heus, de andere Nederlandse deelneemster, had minder reden tot lachen. Bij de start viel ze vanaf P14 terug tot de zestiende en laatste plek. In de zesde ronde deed ze aan de binnenkant van bocht 1 een aanval bij Aurelia Nobels, maar dit eindigde voor De Heus met een spin. Van contact was geen sprake, al gaf de Braziliaanse ook niet heel veel ruimte.

De Heus kon haar weg vervolgen en werd uiteindelijk vijftiende. Dat was te danken aan een stop-and-go-penalty van tien seconden voor Bianca Bustamante. De McLaren-vertegenwoordigster schoot bij het oplijnen voor de start haar gridpositie meters voorbij en veroorzaakte daarmee een extra formatieronde, waardoor de race elf in plaats van twaalf ronden telde. Bustamante had als gevolg van haar fout vanuit de pitstraat moeten starten, maar nam bij de tweede startpoging plaats op haar oorspronkelijke startplek en werd daarvoor bestraft. Door haar stop-and-go finishte ze als laatste.