F1 Academy geeft Nederlandse wildcard voor Zandvoort

De F1 Academy is samen met de Porsche Supercup het voorprogramma voor de Formule 1 in Zandvoort. Normaal gesproken rijden er twee Nederlandse coureurs mee, namelijk Emely de Heus en Maya Weug. De twintigjarige Nina Gademan komt daar komend weekend bij. Zij heeft een wildcard gekregen en stapt in bij PREMA in de #4-auto.

Gademan komt uit het Drentse Wijster en rijdt sinds dit seizoen in de single-seaters. Namens Fortec Motorsport is ze actief in de Britse Formule 4, waar ze met 22 punten op de 20ste plek staat. In het rookiekampioenschap bezet ze de vijfde plek. In 2019 won ze goud in het FIA Karting Slalom tijdens FIA Motorsport Games. Eerder was Gademan de beste rookie in de PTC Cup en werd ze tweede in de TB-klasse tijdens de 24 uur van Zolder. Ook is ze actief op social media en als esportster. Ze heeft bijna 350.000 volgers op Instagram en op TikTok zijn het er 112.000.

De F1 Academy rijdt op vrijdag om 10.10 uur als eerste de pitbox uit en openen het GP-weekend op Zandvoort. Zaterdag om 17.00 uur werken ze hun eerste race af, waarna ze zondag om 10.40 uur de tweede rijden.