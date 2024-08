“Ik ben best blij met het weekend, al was het een beetje hectisch op zondagochtend met twee races”, zegt Maya Weug in de Ferrari-hospitality tegen Motorsport.com, nadat ze haar twee trofeeën op tafel heeft gezet. De eerste race zou eigenlijk zaterdag aan het einde van de middag verreden worden, maar werd uitgesteld vanwege een zware regenbui. “Vanaf de eerste vrije training was het gevoel in de auto al goed“, kijkt ze terug op het weekend. “Op een droge baan ging het steeds prima, maar in de natte condities hebben we een klein foutje gemaakt met de bandendruk, waardoor het niet heel erg lekker ging in de kwalificatie. Maar in de races ging het weer goed. Het is moeilijk inhalen in Zandvoort, maar we zijn als vierde en derde gestart en als derde en tweede geëindigd. We hebben dus goede punten voor het kampioenschap behaald en dat geeft een lekker gevoel voor de rest van het seizoen.”

Weug, die Ferrari vertegenwoordigt in de F1 Academy, behaalde tijdens het eerste raceweekend in Jeddah ook twee podiumplaatsen, waarna ze in Miami met mindere resultaten genoegen moest nemen en in Barcelona geen enkel punt scoorde. “Na de zomerstop hebben we heel hard gewerkt met het Prema-team maar ook met de Ferrari Driver Academy, en dit weekend ging het veel beter dan in Barcelona. In Jeddah en Miami was het gevoel in de auto ook al niet denderend, maar we hebben wat dingen veranderd en het voelt nu een stuk beter.” Gevraagd naar wat er precies veranderd is, antwoordt ze: “We hebben het chassis veranderd. Omdat we niet meer wisten wat we anders nog konden doen. Niets werkte. We besloten dus het chassis te wisselen en te kijken hoe het gaat. Het heeft duidelijk gewerkt!”

Maya Weug op het podium in Zandvoort. Foto door: Jordan McKean - Motorsport Images

Topklassering mogelijk

Met 84 punten staat Weug momenteel op de vijfde plek in het kampioenschap. “Ik denk dat het vanaf nu veel beter zal gaan”, is Weug optimistisch. “We hebben veel punten verloren in Miami en Barcelona, maar we hebben nog drie raceweekenden te gaan dit seizoen. Dat is bijna de helft van het kampioenschap. En we zitten niet ver achter de nummers twee en drie in het klassement. Abbi Pulling [die aan de leiding gaat] staat iets verder weg, maar ik denk dat we een goede kans maken om nog wat terrein goed te maken in de laatste paar races van het seizoen.”

Dat Weug meteen in de voorste gelederen kan meestrijden in de F1 Academy, is deels te danken aan het feit dat ze de auto waarmee in deze klasse gereden wordt, al kent van het Italiaans Formule 4-kampioenschap. “Dat helpt zeker”, zegt ze. “Het enige wat anders is, zijn de voor- en achtervleugel. En we mogen iets minder camber gebruiken. Maar voor de rest is het dezelfde auto. Vorig jaar reed ik in het FRECA, maar ik heb alsnog veel ervaring met de auto uit de Italiaanse Formule 4, waarin het ook goed ging. Het was aan het begin van het seizoen wel weer een beetje wennen, aangezien de auto dus een beetje anders is, maar ik denk dat we er nu klaar voor zijn om goede resultaten te behalen in de laatste drie weekenden.”

Maya Weug in actie. Foto door: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari-rood

Weug sleepte in 2021 een eenjarig contract in de wacht bij de Ferrari Driver Academy door de Girls on Track - Rising Stars-competitie te winnen. Dat ze na dat ene jaar niet aan de kant is geschoven maar nog altijd deel uitmaakt van het Ferrari-talentenprogramma, zegt genoeg over hoe er in Maranello over haar gedacht wordt. “Zeker weten”, beaamt ze. “Je moet toch elk jaar weer je best doen en ervoor zorgen dat ze in je blijven vertrouwen. Natuurlijk maak je tijdens een seizoen ups en downs mee, maar ze kijken niet alleen naar hoe je het op de baan doet maar ook naar hoe je houding is naast de baan. Als je gewoon blijft werken en laat zien dat je altijd je best doet, dan denk ik dat je ver kan komen. Dit is nu mijn vierde jaar in de Ferrari Driver Academy.”

“Vooral als je de stap maakt van de karting naar de Formule 4, is het erg waardevol om de steun van een team als Ferrari te hebben, zodat je hulp krijgt bij het leren van de basis”, weet Weug, die in 2021 behalve een plek bij de Ferrari-junioren ook een zitje in de Italiaanse Formule 4 verdiende. “De Ferrari Driver Academy is dus heel belangrijk geweest voor mijn ontwikkeling in de formule-auto’s. En om dit jaar in de F1 Academy in het rood rond te rijden is natuurlijk ook supergaaf.”

Over hoe de steun van de Ferrari Driver Academy er in de praktijk uitziet, vertelt ze: “We doen van alles. We zitten in de simulator, brengen veel tijd door in de gym en krijgen mentale training. En natuurlijk zijn er heel veel engineers waarmee we altijd kunnen praten als we vragen hebben of iets nodig hebben. Er zijn hier bij Ferrari zoveel mensen die zo ontzettend veel ervaring hebben en waar we zo ontzettend veel van kunnen leren…” Gevraagd wat haar sterke punten zijn en waar ze voor haar gevoel nog aan kan werken: “Ik denk veel na als ik rijd. Dus over het algemeen maak ik weinig domme fouten, doordat ik altijd een paar keer nadenk voordat ik iets doe. Misschien dat ik soms iets agressiever zou moeten zijn, maar ik denk dat het racen verder wel goed gaat. Vooral mijn starts zijn dit jaar altijd wel sterk. In de kwalificatie gaat het normaal gezien ook wel goed, afgezien van dit weekend in de regen dan.”

Nederlandse vlag

Hoewel ze voor de helft Belgisch is en in Spanje is geboren, voelt Weug zich op de eerst plaats Nederlandse. “Ik heb sinds mijn zevende of achtste ook altijd de Nederlandse vlag op mijn helm gehad”, zegt ze. Dit jaar rijdt ze ook onder een Nederlandse licentie, nadat er de afgelopen jaren een Spaans vlaggetje achter haar naam stond. “Ik heb een Nederlands paspoort en een Belgisch paspoort, maar omdat ik in Spanje geboren ben, heb ik lang een Spaanse licentie gehad, omdat ik daar woon.” Het gevolg daarvan was wel dat bij een overwinning het Spaanse volkslied zou worden gespeeld. “Maar nu heb ik een Nederlandse licentie, dus alles komt goed!”