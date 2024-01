Ferrari stalt Nederlands talent in F1 Academy bij topteam Prema

De F1 Academy is in 2024 toe aan het tweede seizoen, waarbij voor het eerst alle races in het voorprogramma van de Formule 1 worden verreden. Ook zijn alle F1-teams dit jaar voor het eerst betrokken bij de raceklasse voor vrouwen door allemaal één rijder in hun kleuren te laten racen. Dat geldt dus ook voor Ferrari, dat donderdag bekendmaakte dat Maya Weug met een livery van de Scuderia in F1 Academy gaat racen. De in Spanje geboren coureur met Nederlandse en Belgische roots mag instappen bij topteam Prema Racing. De renstal werd in het eerste seizoen van de klasse meteen kampioen bij de teams en leverde het met Marta Garcia ook de eerste kampioen bij de coureurs.

"Ik kijk er enorm naar uit om dit seizoen weer te gaan racen", zegt Weug over de aankondiging. "Ik weet zeker dat het een interessante ervaring wordt om samen te werken met het hoog aangeschreven Prema. Het is een enorme eer dat ik Ferrari dit jaar weer mag vertegenwoordigen, vooral op een platform dat zo interessant is als F1 Academy. Met de Ferrari Driver Academy en Prema ben ik me nu druk aan het voorbereiden met het doel om dit seizoen vooraan mee te doen."

Weug werd in 2021 winnares van het Girls on Track - Rising Stars-programma van de FIA en verdiende daarmee een plekje in de Ferrari Driver Academy. Dit bood haar ook de kans om in 2021 in de autosport te debuteren middels deelname aan de Italiaanse en Duitse Formule 4-kampioenschappen. In 2023 zette Weug de stap naar Formula Regional European Championship by Alpine, waarna in 2024 dus de stap naar F1 Academy volgt. Bij Prema krijgt ze gezelschap van Doriane Pin en Tina Hausmann, die namens respectievelijk Mercedes en Aston Martin bij de renstal worden geplaatst. Daardoor is Prema het eerste team dat de line-up voor het nieuwe seizoen al rond heeft. Alle andere teams hebben inmiddels ook al één of meerdere rijders aangekondigd, met uitzondering van MP Motorsport. De Nederlandse formatie heeft zodoende nog drie plekjes te vergeven. Vorig jaar werd een van de zitjes nog bezet door de Nederlandse Emely de Heus. Of zij in 2024 terugkeert in F1 Academy, is nog niet bekend.