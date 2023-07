De serie maakt dit seizoen haar debuut en er staan vijftien coureurs op de grid. Zij rijden voor vijf teams die ook actief zijn in de Formule 2 en de Formule 3, zoals ART Grand Prix en MP Motorsport. Deze teams beslissen ook over de invulling van hun zitjes, maar dat gaat in 2024 veranderen. Tien plekjes worden namelijk ingevuld door de tien Formule 1-teams, de andere vijf plekken worden opgevuld door andere partners van het kampioenschap. Deze worden op een later moment bekendgemaakt door de organisatie van de klasse. Ook maakte de serie bekend om vanaf volgend seizoen in de F1-weekenden te gaan rijden.

Susie Wolff, de directeur van de F1 Academy, is blij met het commitment van de Formule 1-teams. "Allereerst wil ik de F1-teams bedanken voor hun support en visie nu we samen aan deze reis gaan beginnen. Deze mijlpaal laat niet alleen zien hoe groot de support voor de F1 Academy is vanuit de F1-community, ook een hele generatie jonge meisjes zullen kansen zowel op als naast de baan zien. We gaan volgend jaar met de kalender van de F1 me en zullen voor de races aan F1 Academy Young Discover Your Drive-evenementen organiseren, ik geloof dat dat een enorme boost aan de diepte van de sport zal geven."

De CEO van de F1, Stefano Domenicali, is ook blij met de samenwerking: "We hebben de F1 Academy opgericht om een echte en realistische veranderingen aan te brengen, zodat vrouwelijke coureurs echte kansen hebben om in de juiste infrastructuur hun dromen te kunnen najagen en laten uitkomen. Dit is een belangrijk moment, want het laat zien hoe groot de steun is vanuit de F1-gemeenschap. Susie, de teams en iedereen die hierbij betrokken is werkt hard om zeker te weten dat we het doel wat we gesteld hebben kunnen halen. In 2024 gaat de F1 Academy met onze racekalender meedoen, dat gaat de aandacht voor deze serie wereldwijd vergroten. Om de F1-liveries op de grid te gaan zien, dat zal een heel speciaal moment zijn."

Het huidige F1 Academy-seizoen is nu vijf weekenden onderweg. De Spaanse Marta Garcia leidt het kampioenschap. De Nederlandse Emely de Heus staat momenteel achtste.