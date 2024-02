F1 Academy zet grote stap: superlicentiepunten voor top-vijf

Die superlicentiepunten zijn van belang voor de verdere carrière van de vrouwelijke coureurs. Om deel te nemen aan de Formule 1 is het bijvoorbeeld verplicht dat een coureur over een superlicentie beschikt. Daarvoor zijn 40 superlicentiepunten vereist die in de afgelopen drie jaar zijn behaald. Nu F1 Academy-coureurs superlicentiepunten kunnen behalen, is er in principe perspectief op een overstap naar de Formule 1. De kampioene van de F1 Academy kan rekenen op tien punten, terwijl de nummer twee er zeven krijgt en de nummer drie vijf. Vervolgens krijgen de nummers vier en vijf respectievelijk drie punten en één punt. Met die puntenverdeling komt de F1 Academy op hetzelfde niveau te staan als de USF Pro 2000, het GB3-kampioenschap en de NASCAR Xfinity Series.

"Na een positief eerste seizoen maken we twee belangrijke sprongen voorwaarts voor 2024", zegt F1 Academy-directrice Susie Wolff. "Dat onze vijf beste coureurs FIA-superlicentiepunten krijgen, bewijst de kracht van F1 Academy op het circuit en zal hun progressie op de eenzitterladder stimuleren."

De andere stap waar Wolff op doelt, is de introductie van zogenaamde wildcards voor de raceweekenden. De racepromotors en de F1 Academy zullen dan samenwerken om jonge vrouwelijke coureurs uit het gastland uit te nodigen voor deelname aan hun thuisrace. Het team van Prema Racing zal die wildcards op zich nemen naast de drie vaste rijders die zij al hebben aangewezen. Wildcards kunnen ondanks een eenmalige deelname wel punten scoren voor het kampioenschap. "De introductie van wildcards zal regionaal talent promoten, lokale gemeenschappen betrekken en de talentenpool vergroten in de regio's waar we racen, wat belangrijk zal zijn voor onze groei op lange termijn en ervoor zal zorgen dat we nog meer kansen creëren voor vrouwen om betrokken te raken bij onze sport", aldus Wolff.

Bovendien heeft de F1 Academy een nieuwe regel in het leven geroepen die moet voorkomen dat vrouwelijke coureurs te lang actief blijven in dit kampioenschap. In het sportief reglement staat nu geschreven dat coureurs maximaal twee seizoenen mogen deelnemen aan de F1 Academy. Dat houdt in dat de gehele line-up van het Nederlandse MP Motorsport, bestaande uit Emely de Heus en de zusjes Amna en Hamda Al Qubaisi, na dit seizoen moet vertrekken naar een andere klasse. Zij reden vorig jaar namelijk ook al in de F1 Academy. Dit jaar rijden zij in de Red Bull-kleuren dankzij de nauwere samenwerking met de Formule 1. Volgens de F1 Academy moet deze regel ervoor zorgen dat er telkens kansen zijn voor andere jonge vrouwelijke coureurs om zich te bewijzen.