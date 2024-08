Interview: De Heus wil goed scoren tijdens thuisrace in Zandvoort

De Heus is momenteel bezig aan haar tweede seizoen in de F1 Academy, de raceklasse voor meiden in leeftijd van 16 tot en met 25 jaar. “De eerste twee raceweekenden in Jeddah en Miami verliepen niet echt zoals ik het wilde, maar daarna in Barcelona ging het wel de goede kant op”, kijkt De Heus in gesprek met Motorsport.com terug op het seizoen tot dusver. “Ik hoop dat we in Zandvoort in de top-vijf kunnen zitten, na zesde te zijn geworden in Barcelona. Maar daar moeten we nog wel wat voor doen.”

De Heus merkt op dat vooral de snelheid in de kwalificatie beter moet. “In de races rijd ik meestal wel naar voren. In Jeddah en Miami kreeg ik alleen straf, waardoor ik weer plekken verloor.” Tijdens de tweede race in Saoedi-Arabië ontving De Heus een penalty omdat ze Carrie Schreiner in een spin had getikt, terwijl ze met de Duitse om de tiende positie aan het strijden was. En in Miami volgde er na de tweede race een tijdstraf van vijf seconden voor track limits, waardoor ze van de tiende naar de twaalfde plek zakte. “Met die laatste straf was ik het persoonlijk niet helemaal eens, maar goed, daar is nu niets meer aan te doen”, haalt ze haar schouders op.

Na een elfde plek en drie twaalfde plaatsen verliep het weekend in Barcelona zogezegd stukken beter. In de eerste race knokte ze zich van de elfde naar de zesde plek, waarna ze in de tweede race nog een punt aan haar totaal toevoegde door tiende te worden. Dankzij de negen punten die ze in Spanje scoorde, staat ze nu twaalfde in het tussenklassement. Gevraagd naar de betere vorm in Barcelona, laat ze weten: “Na de vrije training hadden we de set-up van de auto compleet omgegooid. Ik denk dat dat de reden was waarom het daar beter ging in de races.” Voor Zandvoort staat nog een aantal aanpassingen gepland. De Heus: “We hopen dat die voor nog meer verbetering gaan zorgen.” Over deze veranderingen wil ze verder niet al te veel kwijt. “Ze zouden in elk geval voor minder onderstuur moeten zorgen.”

Bij de Red Bull-presentatie eerder dit jaar noemde De Heus het beter omgaan met teleurstellingen en meer geduld hebben als twee verbeterpunten voor zichzelf. “Ik denk dat ik dit jaar al meer teleurstellingen te verwerken heb gekregen dan vorig jaar!”, reageert ze met een glimlach op de vraag of ze op deze vlakken vooruitgang heeft geboekt. ”Maar op zich lukt dat nu wel.” En wat betreft het geduld? Opnieuw met een glimlach: “Ik ben van nature een beetje ongeduldig. Het gaat volgens mij wel iets beter nu, al zal ik altijd wel wat ongeduldig blijven.” De Heus toonde in de tweede race in Barcelona in elk geval wel veel geduld door tot de voorlaatste ronde te wachten met het plaatsen van een inhaalactie voor de tiende plek. “Ik won dat gevecht doordat ik mijn banden had gespaard”, vertelt ze. “Ik offerde de snelle bochten op, waardoor ik aan het einde van de race veel harder kon gaan dan degene voor me.”

Red Bull-steun

De auto van De Heus is op de baan gemakkelijk te herkennen met dank aan een knalblauwe livery met sponsoring van Red Bull en Ford. Net als haar beide teamgenoten bij MP Motorsport, Hamda Al Qubaisi en Amna Al Qubaisi, is de 21-jarige uit Mijnsheerenland ook opgenomen in de Red Bull Academy, een nieuw programma dat het Oostenrijkse merk heeft opgezet om deze drie vrouwelijke talenten te ondersteunen. Zodoende reist ze geregeld af naar de Red Bull-fabriek in Milton Keynes om daar plaats te nemen in de simulator.

Emely de Heus in de garage van Red Bull Racing bij de GP van Miami. Foto door: Getty Images / Red Bull Content Pool

“Meestal kan ik twee of drie keer simmen voor een race”, laat De Heus weten. “Het gaat dan om sessies van vier uur, soms iets langer.” Uiteraard wordt er geoefend op het circuit waar het eerstvolgende raceweekend plaatsvindt. “En soms doe ik er ook nog een paar andere banen bij.” Het draait tijdens deze simsessies niet alleen om baankennis. “Ook laten ze me soms rijden, terwijl ik van tevoren niet weet wat ze veranderd hebben. Het is dan aan mij om me zo snel mogelijk aan te passen aan dat er bijvoorbeeld meer of minder grip is. Vervolgens moet ik uitleggen wat ik voelde en daarna krijg ik te horen of dat wel of niet overeenkomt met wat ze veranderd hadden.” Ook wordt er in de sportschool gewerkt met performance coach Sarah Harrington. “Zij zegt waarop we moeten letten en houdt onze progressie in de gaten.”

De krenten in de pap zijn de momenten waarop ze bij het Formule 1-team mag meekijken. Zo mocht ze de Grand Prix van Miami vanuit de Red Bull-garage volgen. “En toen de Grand Prix op Silverstone was, mocht ik mee naar de ops room. Daar kon ik zien hoe ze de strategie bepalen en hoe het hele team met elkaar samenwerkt.”

Druk weekend

Vorig jaar behaalde De Heus nog een tweede plaats in Zandvoort. Dit jaar hoopt ze dus in de top-vijf te eindigen. “Ik wil dit keer niet al te veel druk op mezelf leggen”, legt ze uit. “Vorig jaar won ik in Barcelona en dacht ik de volgende race ook wel weer vooraan te eindigen. Maar dat viel even tegen! Vandaar dat ik het nu op een plek bij de eerste vijf houd.”

Vorige maand deed De Heus in Zandvoort nog mee aan de Eurocup-3. “Die auto is fysiek een heel stuk zwaarder”, wijst ze op het feit dat in die klasse met een Tatuus F3 gereden wordt, terwijl in de F1 Academy van een Tatuus F4 gebruik wordt gemaakt. “Ik denk dat het wel een goede generale is geweest, want in principe moet het makkelijker aanvoelen als ik straks weer in de Formule 4 stap. Maar we zullen zien, want de afstelling van zo’n auto is natuurlijk wel heel anders.”

De Heus kijkt er enorm naar uit om weer in Zandvoort te rijden. “Ik vind Zandvoort echt een leuke baan vanwege de hoogteverschillen en kombochten”, vertelt ze. “En het Scheivlak vind ik ook heel mooi. Het is wel lastig inhalen in de race, maar als we het puur en alleen over het rijden hebben, vind ik dit een van de allerleukste banen.” De Heus zal volgende week worden aangemoedigd door haar ouders en broer. “En ik heb een aantal vrienden uitgenodigd die op de tribune zullen zitten.”

Het belooft een iets drukker weekend voor De Heus te worden dan normaal. “Ik heb mijn schema nog niet binnen, maar heb al wel van Red Bull te horen gekregen dat ik het drukker zal krijgen dan tijdens de andere F1 Academy-weekenden, omdat het mijn thuisrace is. Er zullen waarschijnlijk wel veel mediadingen komen. Maar ik weet nog niet wat precies, dus ik ben benieuwd!”

