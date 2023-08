Patrick: F1 Academy overbodig, vrouwen moeten tegen mannen racen

De door de FOM georganiseerde F1 Academy is vanaf dit jaar aan het rijden. De klasse is eigenlijk een vervanger van de ter ziele gegane W Series geworden. In de klasse rijden vijftien dames mee, die uitkomen voor teams die ook in de Formule 2 en Formule 3 racen. Vanaf volgend seizoen komt daar verandering in, vanaf dan zullen alle tien F1-teams een auto voorzien van de livery en ook een coureur afvaardigen.

Voormalig NASCAR- en IndyCar-coureur Danica Patrick vertelt in de Sky Sports F1 Podcast wat zij van de opzet van de F1 Academy vindt: "Het kan vrouwen helpen die anders niet de kans kregen om te laten zien wat ze kunnen, maar hoe dan ook moeten ze op een gegeven moment tegen mannen rijden." De Amerikaanse vindt dat vrouwen zich moeten meten aan de mannelijke concurrentie en schetst een voorbeeld: "Als een laaggeklasseerde golfer tegen betere golfers speelt, dan trekt hij zich aan dat niveau op. Ik denk dat dit voor alle sporten geldt. Daarom trainen sommige sporters met de beste tegenstanders die ze kunnen vinden. Als je jezelf niet met de beste tegenstanders vergelijkt, dan heeft dat invloed op je inzet, je mentale doel en je eigen verwachtingen. Je moet jezelf in de moeilijkste situaties brengen, het liefst zo vroeg mogelijk."

Het is nog niet geheel duidelijk hoe de Formule 1 en de F1 Academy gaan samenwerken, maar als het aan Patrick ligt krijgen de beste deelneemsters ook kansen om in een F1-auto te rijden. "Ik denk dat we kunnen zien of ze snel genoeg is als een vrouw zo'n kans krijgt", vertelt de enkelvoudig winnaar van een IndyCar-race. "Dat zou een grote stap zijn, maar daarna moet er tegen mannen geracet worden. Ook moeten er mensen zijn die in haar geloven. De vrouwen moeten er voor zorgen dat ze vaker in situaties komen waarin ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Dus meer tijd op de baan, in verschillende auto's, is altijd een goed iets."

Vrouwen in de Formule 1

Het idee van zowel de W Series als de F1 Academy is om vrouwen richting de Formule 1 te leiden. Voor Patrick is het geen noodzaak dat we een vrouwelijke coureur in de koningsklasse van de autosport krijgen: "Men neemt aan dat ik dat vind, maar dat is niet zo. De sport is populair geworden door het goede racen. Je kunt het halve veld uit vrouwen laten bestaan, maar als ze allemaal in een optocht achter de leider rijden, dan is het niet interessant genoeg om naar te kijken."