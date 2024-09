Pulling boekt zevende zege in F1 Academy, Weug opnieuw tweede

Abbi Pulling was zondag, in de tweede race van het weekend op het Marina Bay Street Circuit in Singapore, andermaal een klasse apart. De Alpine-vertegenwoordigster kwam, gestart vanaf pole-position, na twaalf ronden racen met een voorsprong van 3,2 seconde op de nummer twee over de finish. Pulling eindigde in alle tien de wedstrijden in het F1 Academy-seizoen 2024 tot dusver op het podium, waarvan zeven keer als winnares.

Maya Weug finishte, net als zaterdag, als tweede achter Pulling. De Nederlandse had zich achter Pulling en Doriane Pin als derde gekwalificeerd, maar sloeg direct na de start toe. Weug passeerde Pin buitenom in bocht 1. Haar Franse opponente gaf zich niet zomaar gewonnen en reed bochtenlang naast Weug, maar laatstgenoemde wist de strijd om P2 toch in haar voordeel te beslissen. Pin drong daarna nog wel even aan bij Weug, maar gaf uiteindelijk 1,2 seconde toe en moest genoegen nemen met P3.

Ook Emely de Heus, de andere Nederlandse deelneemster, eindigde in de punten. Ze startte als elfde en behield die positie na het doven van de rode lichten. Door een spin van Bianca Bustamante, waarvoor de safety car nog in stelling werd gebracht, schoof De Heus op naar P10. Daar finishte ze ook, op een halve seconde van nummer negen Carrie Schreiner, waardoor ze met een punt huiswaarts keert.

In het klassement heeft Pulling nu 245 punten, 95 stuks meer dan nummer twee Pin. Dat betekent dat ze bij de volgende race, in het weekend van 30 november en 1 december in Qatar, de titel kan grijpen. Weug staat derde in het klassement met 120 punten.