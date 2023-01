De zware taak bij Williams: "Hartoperatie terwijl we een marathon lopen"

Met het nieuwe Formule 1-seizoen in zicht zijn er nog twee posten als teambaas te vergeven. Alfa Romeo-Sauber heeft met Andreas Seidl weliswaar een CEO aangetrokken, maar een teambaas is nog niet aangesteld. Bij Williams moet er nog meer gebeuren. Het Britse team zit zonder teambaas en zonder technisch directeur met het nieuwe seizoen al in aantocht. De eigenaren van Dorilton Capital hebben besloten om niet met Jost Capito en François-Xavier - kortweg 'FX' - Demaison verder te gaan. In het persbericht wordt Capito bedankt voor het uitstellen van zijn pensioen, maar in werkelijkheid hadden de geldschieters een veel grotere stap willen zien in 2022. De omwenteling in het reglement werd gezien als een uitgelezen kans, maar met P10 bij de constructeurs is dat niet uitgepakt zoals gehoopt.

Een gevecht van de lange adem

Het devies werd al vrij snel: hopen op een uitgestelde sprong in 2023. Vanaf de Britse Grand Prix op Silverstone heeft het team zo min mogelijk aan de FW44 (de auto van 2022) gedaan. Alle ballen op 2023 dus, waardoor Jost Capito vlak voor zijn afscheid nog zei: "Komend jaar moeten we wel een stap voorwaarts zetten, anders is er echt iets verkeerd." Excuses voor 2023 zouden er met andere woorden niet meer zijn, al ligt dat nu met een wisseling van de wacht misschien weer iets anders.

Zijn conclusie over het afgelopen jaar was een even duidelijke als pijnlijke: "We staan nog steeds niet waar de anderen wel staan." Redenen daarvoor zijn er wel, zo vulde technisch directeur Demaison aan. "Die zijn vooral financieel van aard. Williams zat in verschillende opzichten nog een beetje vast in het verleden. Daardoor moesten we investeren in een windtunnel, investeren in de fabriek en investeren in mensen. Langzaam maar zeker komen we er wel. Maar om een nieuw team op te bouwen heb je twee à drie jaar nodig. En het kost vervolgens ook weer twee à drie jaar om het maximale uit dat team te halen."

Echte oplossingen of lapmiddelen?

Het probleem is dus dat Williams het beschikbare geld moet uitgeven om de faciliteiten op orde te brengen, terwijl andere teams hetzelfde bedrag uitgeven aan dingen die meteen rondetijd opleveren. Daardoor is het budgetplafond ook nog niet de heilige graal gebleken die Williams dichter bij de kop brengt. "Je kunt wel zeggen 'oh, nu mag je evenveel geld uitgeven als de topteams, dus dan moet je ook op hetzelfde niveau komen'. Maar zo werkt het niet", ziet Capito ook. "Teams zijn namelijk op verschillende niveaus en met verschillende faciliteiten dit tijdperk met het budgetplafond ingegaan. In de jaren voordat het budgetplafond van kracht was, heeft Williams nauwelijks in die dingen geïnvesteerd. Daardoor is het team achter de feiten aan gaan lopen en moet er nu een inhaalslag worden gemaakt met dezelfde middelen die iedereen mag uitgeven."

Williams zit daarbij in een lastige spagaat. Om de onderliggende problemen aan te pakken moet het geld eigenlijk naar de structurele tekortkomingen gaan. Maar om geïnteresseerde partijen aan te trekken, moet er ook geld naar dingen die op korte termijn de resultaten verbeteren. Het lijstje met P10-P10-P10-P8-P10 bij de constructeurs oogt immers niet heel aantrekkelijk voor sponsoren en andere mensen die het team in theorie kunnen helpen. "Wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk een soort openhartoperatie terwijl de patiënt nog een marathon rent", vat Capito het treffend samen.

"Dat is het lastige aan deze klus en moet je managen. Je kunt namelijk niet zeggen 'we stoppen overal twee jaar mee en gaan de boel achter de schermen volledig herstructureren. Daarna komen we wel weer terug.' Dat kan natuurlijk niet. Je hebt altijd de druk van een lopend F1-seizoen en daar kun je ook niet voor weglopen."

Het maakt Williams leiden op dit moment een soort balanceeract: in hoeverre pak je de structurele problemen aan en in hoeverre probeer je met lapmiddelen nog het maximale van het huidige seizoen te maken? Het is een vraag die de nieuwe teambaas zichzelf ook moet stellen en is precies wat de taak bij Williams zo verschrikkelijk lastig maakt. Wie erin slaagt, wacht echter wel veel roem. Kijk maar naar Andreas Seidl en de lof die hij heeft geoogst voor zijn werk bij de gedeeltelijke wederopstanding van McLaren...